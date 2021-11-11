Врач-инфекционист Ищенко допустила спад заболеваемости коронавирусом COVID-19 к Новому году

В ЯНАО рассказали об основаниях для медотвода от вакцинации против коронавируса
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О возможности снижения уровня заболеваемости коронавирусом к Новому году рассказала врач-инфекционист Светлана Ищенко.
Рост охвата вакцинации, заявила она, будет способствовать сокращению суточного числа случаев COVID-19, передает ТАСС.
«Я думаю, что да. Сейчас более положительно люди относятся к вакцинации, охват больше», - сказала эксперт.
Она также напомнила, что в среднем циклы подъема и спада вирусных инфекций длятся около трех месяцев.
Врач-инфекционист Николай Малышев заявил о том, что коллективный иммунитет будет эффективным, если антитела к коронавирусу будут на уровне 80-90%. Речь идет не только о вакцинированных, но и о тех, кто переболел коронавирусом, поскольку и те, кто перенес COVID-19 тоже в какой-то мере защищены.
О необходимости довести до уровня 90-95% коллективный иммунитет заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Но пока все же стоит планка в 80%, для чего необходимо привить еще как минимум 22 млн человек и ревакцинировать 9 млн.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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