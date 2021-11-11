Врач-пульмонолог Железнова: таких поражений легких, как от коронавируса COVID-19, раньше не было

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Врачи-пульмонологи из города Набережные Челны поделились информацией о том, как в их коронавирусном госпитале осуществляется борьба с инфекцией SARS-CoV-2.
Медицинские специалисты лечебного учреждения инфекционного профиля на протяжении почти двух лет ежедневно трудятся на пределе всех своих жизненных сил. В учреждении постоянно находятся на лечении ориентировочно 3 сотни коронавирусных пациентов. Об этом сообщает информационный онлайн-портал Chelny-biz.ru.
Как утверждает врач-пульмонолог Светлана Железнова, которая работает завотделением № 4, на фоне мировой пандемии коронавируса больные этого медицинского учреждения все чаще в настоящее время начали сталкиваться с вирусной пневмонией. Такая проблема случилась у большого количества пациентов. Медик акцентировала внимание на том, что, как правило, обычные люди особо не различают разницы между обычной пневмонией и специфическим поражением легких при ковиде. Железнова рассказала, что коронавирусная инфекция представляет собой гораздо более сложное и опасное заболевание.
«Вирус, попадая в дыхательные пути, проникает в организм и, самое страшное, вирус будет действовать не напрямую на легочную ткань, а опосредованно. Он вызывает ответ иммунной системы, которая, по идее, должна нас защищать, но на деле происходит обратная картина. Вирус вызывает неадекватную реакцию организма. Организм начинает крушить все подряд, в том числе и здоровые органы», — сказала врач.
Кроме того, она подчеркнула: медики ранее не наблюдали таких поражений легких, как у инфицированных ковидом пациентов. Железнова добавила, что в местную больницу поступил на ИВЛ даже 21-летний больной.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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