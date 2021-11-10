Шведские микробиологи заявили, что антиковидные вакцины могут снижать иммунитет человека

Сегодня, 15:09

0

Image 16+
Шведские микробиологи заявили, что антиковидные вакцины могут снижать иммунитет человека

Шведские микробиологи пытались докопаться до истинных причин тяжелого течения ковида, но по ходу своей работы наткнулись и на отрицательное последствие вакцинации - снижение восстановительной способности организма.

Виновником этого назван спайковый белок - его содержит не только сам коронавирус, но и некоторые вакцины. Он, как пояснили ученые, «ингибирует репарацию» - простыми словами, замедляет восстановление повреждений ДНК.

По информации издания «Доктор Питер», исследование проводилось департаментом молекулярных биологических наук Стокгольмского института совместно с кафедрой микробиологии Университета Умео. Опыты проводились in vitro, то бишь вне живого организма.

«Решающую роль в противостоянии COVID-инфекции играет адаптивная иммунная система человека, именно она оказывает влияние на клинические исходы, но у пациентов с тяжелой формой КВИ замедленная и слабая адаптивная реакция иммунитета», — написал Хуэй Цзян, один из авторов исследования, в статье на страницах издательства MDPI.

Ученые выяснили, что спайковый белок мешает белкам-спасателям подойти к поврежденному участку и заняться его восстановлением. В результате адаптивный иммунитет, который отвечает за защиту от внеклеточных патогенов, бактерий и токсинов, ослабляется.

Отмечается, что данной работой подчеркиваются потенциальные побочные эффекты полноразмерных спайковых вакцин.

«По новым данным, система компенсации  ДНК и иммунитет защищают организм от разных угроз, и они соединены между собой. Если повреждение ДНК невозможно поправить, это увеличивает патологию, которую вызывает патоген», - сказано в подготовленной микробиологами статье.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Шведские микробиологи заявили, что антиковидные вакцины могут снижать иммунитет человека

Сегодня, 15:09

Некоторые россияне отрицают COVID-19 и не хотят прививаться. Как их переубедить?

Сегодня, 10:19

Елена Малышева разъяснила гражданам в РФ, как лечить COVID-19 на дому

Сегодня, 08:24

В ЯНАО рассказали об основаниях для медотвода от вакцинации против коронавируса

Вчера, 20:04

Врач Орлова перечислила гражданам в РФ противопоказания к COVID-вакцинации

Вчера, 16:19

Пульмонолог Орлова заявила об ошибке некоторых врачей при лечении коронавируса COVID-19 в РФ

Вчера, 14:09

Чем так хорош «КовиВак» и почему его берегут для элит: правду о вакцине рассказал врач Крючков

Вчера, 10:39

Мясников призвал российские власти взять ответственность за побочки от обязательной вакцинации

Вчера, 09:19

Иммунолог Крючков сообщил о двух вариантах, при которых происходит рост числа антител

10-11-2021, 23:54

В Минздраве Марий Эл рассказали, кому для ревакцинации необходима двухкомпонентная прививка

10-11-2021, 20:59

Министр Мурашко заявил о невозможности пока точно назвать защитный уровень антител к Covid-19

10-11-2021, 18:54

Геннадий Онищенко призвал лишать дипломов медиков-антиваксеров

10-11-2021, 16:24

Академик Глазьев заявил о денежном интересе инициаторов обязательной вакцинации

10-11-2021, 15:04

Мурашко: Пока нельзя точно сказать, какой уровень антител к COVID-19 является защитным

10-11-2021, 12:44

Врач Пестеров раскрыл причины повышения смертности от COVID-19 во время вакцинации населения

10-11-2021, 10:44

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга спросили о санкциях для пенсионеров за отказ от прививки

10-11-2021, 08:54

Россиянам объяснили популярность COVID-вакцины «КовиВак» среди чиновников

9-11-2021, 23:29

Биохимик Баклаушев рассказал о стерильном иммунитете, который защитит от коронавируса

9-11-2021, 20:09

The Independent: британский врач Сьюзан Хопкинс объяснила, почему вакцинированные умирают от коронавируса

9-11-2021, 16:19

Эксперты перечислили сценарии окончания пандемии коронавируса

9-11-2021, 12:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В ЯНАО рассказали об основаниях для медотвода от вакцинации против коронавируса

В ЯНАО рассказали об основаниях для медотвода от вакцинации против коронавируса

Вчера, 20:04

0

Главврач ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Сергей Токарев рассказал о том, кому...

Подробнее
Врач Орлова перечислила гражданам в РФ противопоказания к COVID-вакцинации

Врач Орлова перечислила гражданам в РФ противопоказания к COVID-вакцинации

Вчера, 16:19

0

Россиян призывают активнее вакцинироваться от коронавируса, но у вакцин, как и у всех лекарственных средств, имеются...

Подробнее
Часть пенсионеров в России получит по 2 тысячи рублей 8 ноября 2021 года

Часть пенсионеров в России получит по 2 тысячи рублей 8 ноября 2021 года

9-11-2021, 20:19

0

Клиентам ВТБ уже в ноябре начнут выплачивать стимулирующие выплаты. В банке сообщили, что они начали поступать на карты...

Подробнее
Роспотребнадзор Санкт-Петербурга спросили о санкциях для пенсионеров за отказ от прививки

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга спросили о санкциях для пенсионеров за отказ от прививки

10-11-2021, 08:54

0

В городе на Неве введена обязательная вакцинация для петербуржцев возрастной категории 60+, а также для всех, кто имеет...

Подробнее
Финансист Родимова допустила новые единоразовые выплаты гражданам России в декабре 2021 года

Финансист Родимова допустила новые единоразовые выплаты гражданам России в декабре 2021 года

Вчера, 11:39

0

К концу года россияне могут получить еще одну разовую выплату от государства. Об этом говорит независимый финансовый...

Подробнее
Ученые узнали, почему пожилые люди более восприимчивы к коронавирусу

Ученые узнали, почему пожилые люди более восприимчивы к коронавирусу

9-11-2021, 17:34

0

Как известно, пожилые люди и пациенты с такими заболеваниями, как диабет, гипертония, ожирение, метаболический синдром,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Совфеде подержали предложение Гинцбурга об обязательной вакцинации

В Совфеде подержали предложение Гинцбурга об обязательной вакцинации

10-11-2021, 13:59

0

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение о...

Подробнее
Португальские миротворцы ООН в ЦАР составили преступную сеть контрабанды и наркоторговли

Португальские миротворцы ООН в ЦАР составили преступную сеть контрабанды и наркоторговли

10-11-2021, 16:54

0

Португальские военные из состава контингента многопрофильной миссии ООН в Центральноафриканской Республике более двух...

Подробнее
«Первый канал» и «Человек и закон» оболгали бизнесмена Медведева

«Первый канал» и «Человек и закон» оболгали бизнесмена Медведева

10-11-2021, 21:34

0

Суд обязал АО «Первый канал» и ООО «Человек и закон» выплатить компенсацию подмосковному бизнесмену Олегу Медведеву...

Подробнее
Lidovky: жителям Чехии заявили, кто не вакцинируется от коронавируса COVID-19, останется без зарплаты

Lidovky: жителям Чехии заявили, кто не вакцинируется от коронавируса COVID-19, останется без зарплаты

10-11-2021, 23:59

0

Кристина Махачкова, корреспондент чешского издания Lidovky, отмечает в своем материале, что в настоящее время...

Подробнее