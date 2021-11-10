Шведские микробиологи заявили, что антиковидные вакцины могут снижать иммунитет человека

Шведские микробиологи пытались докопаться до истинных причин тяжелого течения ковида, но по ходу своей работы наткнулись и на отрицательное последствие вакцинации - снижение восстановительной способности организма.

Виновником этого назван спайковый белок - его содержит не только сам коронавирус, но и некоторые вакцины. Он, как пояснили ученые, «ингибирует репарацию» - простыми словами, замедляет восстановление повреждений ДНК.

По информации издания «Доктор Питер», исследование проводилось департаментом молекулярных биологических наук Стокгольмского института совместно с кафедрой микробиологии Университета Умео. Опыты проводились in vitro, то бишь вне живого организма.

«Решающую роль в противостоянии COVID-инфекции играет адаптивная иммунная система человека, именно она оказывает влияние на клинические исходы, но у пациентов с тяжелой формой КВИ замедленная и слабая адаптивная реакция иммунитета», — написал Хуэй Цзян, один из авторов исследования, в статье на страницах издательства MDPI.

Ученые выяснили, что спайковый белок мешает белкам-спасателям подойти к поврежденному участку и заняться его восстановлением. В результате адаптивный иммунитет, который отвечает за защиту от внеклеточных патогенов, бактерий и токсинов, ослабляется.

Отмечается, что данной работой подчеркиваются потенциальные побочные эффекты полноразмерных спайковых вакцин.

«По новым данным, система компенсации ДНК и иммунитет защищают организм от разных угроз, и они соединены между собой. Если повреждение ДНК невозможно поправить, это увеличивает патологию, которую вызывает патоген», - сказано в подготовленной микробиологами статье.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700