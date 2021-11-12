Врачи объяснили россиянам, кому можно вакцинироваться против коронавируса COVID-19

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Врачи рассказали о том, кому можно вакцинироваться от коронавируса, и даже следует сделать это в первую очередь.
Вакцинация от COVID-19 – это возможность снизить риски заражения и тяжелого течения, что очень важно, учитывая возможный летальный исход из-за коронвирусной инфекции, а также высокую вероятность длительных проблем со здоровьем даже после выздоровления.
Важно, чтобы получили прививку беременные и кормящие матери. Но стоит учитывать, что при беременности вакцинацию делают не ранее 22-недельного срока и если у будущей матери нет угрозы прерывания.
«Даже если течение ковида у мамы было не самым тяжелым и даже если малыш родился на достаточно безопасном сроке, часто у него все равно есть определенные проблемы. Он страдает в утробе, пока болеет мать. Ему не хватает кислорода, и ребенок зачастую рождается с ослабленным иммунитетом», - подчеркнула врач-гинеколог Кадрия Алексеева.
Обязательно необходимо вакцинироваться и людям с онкологией. Этим пациентам рекомендуют вакцину «Спутник V» независимо от стадии болезни. Но важно вакцинироваться не в период курса химиотерапии.
Рекомендуется вакцинация и людям с проблемами сердца и сосудов. При этом людям, которым сделали шунтирование, операцию на клапане сердца и другие манипуляции, прививаться нельзя в течение последующего месяца. Перенести вакцинацию придется минимум на месяц и после инфаркта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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