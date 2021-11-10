Некоторые россияне отрицают COVID-19 и не хотят прививаться. Как их переубедить?

Сегодня, 10:19

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Некоторые россияне отрицают COVID-19 и не хотят прививаться. Как их переубедить?

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса и регулярное ухудшение эпидемиологической обстановки по всему миру, многие россияне по-прежнему отрицают сущность ковида как такового. На основании убеждения, что вирус не существует, граждане отказываются проходить вакцинацию, тем самым усугубляя масштабы эпидемии. Об этом пишет «Lenta.ru».

Заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Брызгалина прокомментировала, что во время образования пандемии коронавируса, в обществе сложились другие этические правила. К примеру, отказ людей вакцинироваться от ковида автоматически означает, что они будут испытывать определенные неудобства — невозможность посещать публичные места, получение медицинской помощи не в приоритетном порядке и даже отлучение от рабочего места. 

«В период пандемии общество признало, что коллективная инфекционная безопасность важнее, чем права личности. Тотальная вакцинация создана с целью обеспечить нации здоровье, а следующему поколению — возможность жить без постоянных карантинных ограничений. Несогласные будут всегда, поэтому и был принят ряд правил. В этом плане целесообразно принимать ограничительные меры против тех, кто не хочет прививаться, ведь они потенциально создают угрозу обществу», - прокомментировала Елена Брызгалина. 

Эксперт добавила, что низкие темпы вакцинации в России обусловлены традиционным недоверием граждан к системе здравоохранения — для того, чтобы переубедить таких людей в необходимости прививаться, правительство и внедрило различные меры: как поощрительные, в виде проводившихся лотерей и призов для вакцинированных, так и ограничительные, в виде карантинных рамок для тех, кто не привился от коронавируса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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