В ЯНАО рассказали об основаниях для медотвода от вакцинации против коронавируса

В больнице Петербурга рассказали о смертях вакцинированных
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Главврач ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Сергей Токарев рассказал о том, кому нельзя вакцинироваться от коронавируса по медицинским показаниям. Человек может получить постоянный медотвод, если в прошлом после введения какой-либо вакцины у него происходила тяжелая аллергическая реакция. Речь идет об отеке Квинке и анафилактическом шоке. Гиперчувствительность к компонентам вакцины является еще одним поводом для получения медотвода.
Пищевая аллергия, крапивница, аллергия на пыль не могут быть основанием для получения постоянного медотвода. При резком повышении уровня сахара в крови, температуры тела или при общем недомогании выдается временный медицинский отвод - на две-три недели.
Вакцинацию также откладывают на время при обострении хронических заболеваний. Онкобольным необходимо дождаться ремиссии, чтобы можно было ставить прививку.
Наличие антител не является основанием для медотвода, отметил врач. Он также подчеркнул, что при вакцинации обращают внимание не на уровень антител, а на сроки перенесенного заболевания или время, которое прошло от первичной вакцинации.
Ранее сообщалось, что в России уже обсуждают возможность введения обязательной вакцинации для всех граждан.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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