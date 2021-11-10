Елена Малышева разъяснила гражданам в РФ, как лечить COVID-19 на дому

Сегодня, 08:24

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Елена Малышева разъяснила гражданам в РФ, как лечить COVID-19 на дому

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, как правильно лечить коронавирус дома. При этом она сразу же предупредила: амбулаторно лечить инфекцию можно, только если она протекает в легкой форме. Но если человек отмечает, что ему становится хуже, появляется одышка, обращаться за медицинской помощью надо срочно, не откладывая на потом.

«Если человек начал задыхаться — дело плохо, ему необходима помощь. В этом случае точно нужен врач и госпитализация. Если все проходит в легкой форме, то нужно лечиться, как при ОРВИ», — приводит слова Малышевой «Вечерняя Москва».

При этом Малышева призвала не следовать рекомендациям неспециалистов, которые можно найти в интернете, не прописывать самим себе некоторые препараты. Особенно если речь о тех, назначать которые должен только врач. Например, это касается антикоагулянтов, которыми многие начали увлекаться.

«Антикоагулянты серьезно разжижают кровь, а жидкая кровь — это не всегда благо. Поэтому правило такое: антикоагулянты назначает врач. Если лечение проходит на дому, обычно эти препараты назначаются людям из группы риска», — пояснила Малышева.

Теледоктор добавила, что в России очень хорошие клинические рекомендации Минздрава по лечению коронавируса. Кроме того, на данный момент полная ясность, как лечить COVID-19.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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