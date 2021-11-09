Врач Орлова перечислила гражданам в РФ противопоказания к COVID-вакцинации

Сегодня, 16:19

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Врач Орлова перечислила гражданам в РФ противопоказания к COVID-вакцинации

Россиян призывают активнее вакцинироваться от коронавируса, но у вакцин, как и у всех лекарственных средств, имеются свои противопоказания. Хотя их и немного, забывать о них не следует, напомнила в беседе с изданием «ФедералПресс» врач-терапевт Елена Орлова.

«Единственным безусловным противопоказанием к прививке от КВИ является сильная аллергическая реакция на первую дозу прививки. К примеру, анафилактический шок. Но если человеку противопоказана одна вакцина, он может поставить другую», – пояснила медик.

Елена Орлова добавила, что существуют и так называемые временные противопоказания к проведению вакцинации. К таковым относятся повышенная температура тела, недавняя прививка от другого заболевания, лечение моноклональными антителами и реконвалесцентной плазмой.

При хронических заболеваниях вакцинироваться можно не в период обострения. При этом таким россиянам обязательно следует прививаться, так как они в случае заражения больше подвержены тяжелому течению коронавируса и его осложнениям.

Прививаться можно и беременным женщинам после консультации со своим врачом. При этом прививку они могут поставить только вакциной «Спутник».

«У населения с аутоиммунными болезнями реакция иммунитета на вакцину быть может более слабой. Однако прививаться им также нужно, так как КВИ для них может оказаться смертельно опасной», – заключила доктор Орлова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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