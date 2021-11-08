В Минздраве Марий Эл рассказали, кому для ревакцинации необходима двухкомпонентная прививка

Замминистра здравоохранения Марий Эл Юлиана Зейтулаева заявила, что в последних методических рекомендациях Минздрава о вакцинации отмечено, что препарат «Спутник лайт» применяется для ревакцинации граждан, привитых полгода или год назад «Спутником V», а также для переболевших коронавирусом. В остальных случаях для формирования иммунного ответа подойдет двухкомпонентная прививка.

Также Зейтулаева отметила, что в рекомендациях прописаны правила диагностирования коронавируса. Так, такой диагноз устанавливается в случаях:

если у пациента есть подтвержденный тест ПЦР или иммунохроматографический тест на антигены и наличие симптомов;

если есть проявления заболевания, установлен эпиданамнез, есть показания рентгенологических и КТ-исследований.

Данные об этих пациентах заносятся в регистр переболевших ковидом, и они получают QR-код.

Замминистра осветила вопросы получения QR-кодов на основании наличия антител. Как она сказала, пациенты не считаются переболевшими на основе наличия антител и QR-код они получить не могут. Только при амбулаторном или стационарном лечении данные пациента вносятся в реестр. Наличие антител не является противопоказанием для прививки, напомнила Зейтулаева. Она также упомянула, что при вакцинации иммунный ответ вырабатывается в течение 42 дней. Привитые граждане являются уязвимыми для коронавируса в течение всего этого срока

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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