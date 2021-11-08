Академик Глазьев заявил о денежном интересе инициаторов обязательной вакцинации

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Обязательная вакцинация может лоббироваться в интересах отдельной группы лиц, которыми это принесет финансовую выгоду. Об этом заявил академик РАН Сергей Глазьев, передает Царьград.
Он подчеркнул, что решение об обязательной вакцинации для всех граждан должно приниматься после широкого обсуждения данного вопроса. Важно учесть все возможные риски, уверен Глазьев, чтобы не допустить ситуации, когда ради финансовой выгоды группы людей пострадает вся страна.
Глазьев напомнил книгу «Севастопольская страда» о события 1828 года в Севастополе. Ее автор пишет о том, что в тот период в Севастополе ввели ограничения, которые принесли выгоду врачам и чиновникам.
Академик сравнивает события тех лет с нынешней ситуацией. Он добавил, что знает ученых, которые уже получают выгоду от вакцинации, а введение обязательных прививок сделает бесконечным «проливающийся на них золотой дождь бюджетных денег».
«Их не смущает ни падающая эффективность многократной вакцинации, ни социальные последствия вызываемого ими стресса. Пора нам в Академии наук провести специальную сессию с целью разработки научно обоснованных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и обеспечению биологической безопасности страны», - подчеркнул Глазьев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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