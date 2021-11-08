Мурашко: Пока нельзя точно сказать, какой уровень антител к COVID-19 является защитным

Точно сказать, какой уровень антител необходим для защиты организма от коронавируса, пока нельзя. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко во время своего выступления на заседании думского комитета по охране здоровья.

«Пока точно, с достоверностью до 100 процентов, не можем сказать, какой уровень антител 100% гарантирует стерильность, потому что все равно на слизистую попадает инфекция», — приводит слова главы ведомства агенство ТАСС.

Ранее главный внештатный терапевт Минздрава Татарстана Диана Абдулганиева призналась, что многие российские специалисты сейчас склоняются к мнению, что защитить человека от заражения способен уровень антител, «равный 10 нормам».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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