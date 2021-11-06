Доктор наук Редько объяснил, почему в России занижается статистика по вакцинации

Российский ученый Александр Редько назвал причины, по которым реальная статистика по вакцинации против коронавируса в России не обнародуется. Как предположил доктор экономических наук, результаты массовой вакцинации выглядят настолько неприглядно, что их не хотят обнародовать. А между тем многих граждан интересует, какое количество привитых попадает в больницы с коронавирусом. Кроме того, в народе распространяется информация о смертях после вакцинации. Однако официально эти сведения никто не подтверждает, но и не отрицает.

Как стало известно, врачи обратились в Госдуму с просьбой предоставить данные по вакцинации, но пока ответа они не получили. Автором письма стал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Редько также упомянул, что первая фаза испытаний вакцины «Спутник V»? также не обнародована. Говорят, что все крысы сдохли, отметил ученый. В любом случае никаких данных нет, подчеркнул он. Редько также отметил, что руководители клиник сообщают, что вакцинированных среди пациентов менее 1%, а патологоанатомы – о том, что среди умерших вакцинированных от 55 до 62%. Ученый заметил, что зарубежные данные ближе к патологоанатомическим цифрам.

Врач напомнил, что в прошлом году в Монголии инфекцией заразились 2,5 тысячи и скончались 2 человека. В этом году там привились 97% населения, после чего в стране был отмечен всплеск заболеваемости.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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