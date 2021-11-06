Доктор наук Редько объяснил, почему в России занижается статистика по вакцинации

Аналитик заявил о рекордном росте цен на продукты в российских магазинах
Цены на продукты в российских магазинах бьют рекорды. Аналитик РАНХиГС Александр Абрамов обошел ряд магазинов и получил...Подробнее
Российский ученый Александр Редько назвал причины, по которым реальная статистика по вакцинации против коронавируса в России не обнародуется. Как предположил доктор экономических наук, результаты массовой вакцинации выглядят настолько неприглядно, что их не хотят обнародовать. А между тем многих граждан интересует, какое количество привитых попадает в больницы с коронавирусом. Кроме того, в народе распространяется информация о смертях после вакцинации. Однако официально эти сведения никто не подтверждает, но и не отрицает.
Как стало известно, врачи обратились в Госдуму с просьбой предоставить данные по вакцинации, но пока ответа они не получили. Автором письма стал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.
Редько также упомянул, что первая фаза испытаний вакцины «Спутник V»? также не обнародована. Говорят, что все крысы сдохли, отметил ученый. В любом случае никаких данных нет, подчеркнул он. Редько также отметил, что руководители клиник сообщают, что вакцинированных среди пациентов менее 1%, а патологоанатомы – о том, что среди умерших вакцинированных от 55 до 62%. Ученый заметил, что зарубежные данные ближе к патологоанатомическим цифрам.
Врач напомнил, что в прошлом году в Монголии инфекцией заразились 2,5 тысячи и скончались 2 человека. В этом году там привились 97% населения, после чего в стране был отмечен всплеск заболеваемости.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Цены на продукты в российских магазинах бьют рекорды. Аналитик РАНХиГС Александр Абрамов обошел ряд магазинов и получил...Подробнее
Военные обозреватели из КНР сообщили об инциденте в гавайских водах, который стал полной неожиданностью для США. После...Подробнее
В акватории Черного моря неподалеку от крымского берега появилась группа боевых кораблей Соединенных Штатов Америки,...Подробнее
В одной из гостиниц Тобольска в минувший четверг в ходе застолья с участием правоохранителей произошла драка. Ее...Подробнее
В большом докладе, посвященном перспективам развития астрономии в Соединенных Штатах Америки на следующие 10 лет,...Подробнее
Военнослужащие Вооруженных сил Украины запечатлели на видео атаку сил самопровозглашенной ДНР на свои позиции в...Подробнее
Полиция Екатеринбурга проверит информацию, которая облетела соцсети, и выяснит, на самом ли деле кассир позволила себе...Подробнее
Доктор Александр Мясников прокомментировал массовое увольнение двадцати семи сотрудников скорой помощи в Еврейской...Подробнее
В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали, как принимать пожилым людям, которые прошли вакцинацию,...Подробнее
О возможности продовольственного кризиса рассказал в своей статье «Шесть уроков одной пандемии» зампредседателя Совета...Подробнее
Комментировать