Врач Ершов считает, что слова Гинцбурга настраивают россиян против COVID-вакцинации

Вчера, 22:09

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Врач Ершов считает, что слова Гинцбурга настраивают россиян против COVID-вакцинации

Доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов подверг резонансной критике своего коллегу, руководителя НИЦ имени Гамалеи Александра Гинцбурга за то, что тот предложил осуществлять тест по наличию у людей в организме антител. Ершов по данному поводу дал интервью журналисту издания URA.Ru, в котором указал, что почтенный российский вирусолог, создавший вакцину «Спутник V», теперь только настраивает россиян против самой сути прививочной кампании в стране. 

Светила медицины ломают копья насчёт методики, уличающей граждан Российской Федерации в обмане и устанавливающей суть: вакцинировался ли в реальности человек от коронавируса, или просто купил сертификат о вакцинации у мошенников от медицины. Определяется это при помощи теста на наличие антител к аденовирусу Ad26 в организме. Ершов рассказал репортеру источника, что абсолютно не разделяет мнение учёного Александра Гинцбурга. Даже больше, медицинский специалист уверен, что, являясь разработчиком первой российской вакцины, вместо того, чтобы её широко пропагандировать, поступает совершенно наоборот. 

У многих людей просто могут не формироваться антитела именно к этому конкретному аденовирусу. Бывает и так, что они быстро пропадут после вакцинации, и что с этого? — аргументирует свою точку зрения медицинский специалист. У каждого больного свой индивидуальный организм, напомнил коллеге Ершов. И по одному белку нельзя судить о подлинности сертификата. Как минимум у 5% привитых граждан антитела вообще не вырабатываются. 

К тому же, сейчас нет настолько чувствительных тестов, которые бы показывали именно антитела к Ad26. Таким образом, слова Гинцбурга, считает Ершов, могут только усилить недоверие к вакцине среди населения. Ранее политолог Глеб Кузнецов, член совета директоров Экспертного института социальных исследований, назвал бессмысленной идею центра Гамалеи выявлять поддельные сертификаты о вакцинации тестами на наличие антител к белку аденовируса Ad26. По мнению эксперта, она вызывает много вопросов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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