Главврач Красноярской краевой больницы назвал мракобесием отказ от прививок против ковида

Главврач Красноярской краевой клинической больницы Евгений Корчагин заявил, что в отказе от прививок не может быть логики. Позицию людей, оказывающихся от вакцинации, врач назвал мракобесием.

Корчагин отмечает, что доказательств того, что вакцина стала причиной смерти или тяжелых осложнений, нет, а противники прививок руководствуются слухами и опираются на слова непрофессионалов. Врач признал, что после вакцинации возможна лихорадка, которая наблюдается на протяжении трех дней. Однако подобная реакцией не идет ни в какое сравнение с состоянием пациента, попавшего в реанимацию, отмечает медик. Корчагин подчеркнул, что в его практике были случаи, когда люди, которые не выдерживают мучений, просили отключить им систему жизнеобеспечения, пишет Царьград . Этот кошмар можно избежать, если вакцинироваться, отметил Корчанин.

Он также сказал, что видит окончание пандемии в формировании коллективного иммунитета.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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