Главврач Красноярской краевой больницы назвал мракобесием отказ от прививок против ковида

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Главврач Красноярской краевой клинической больницы Евгений Корчагин заявил, что в отказе от прививок не может быть логики. Позицию людей, оказывающихся от вакцинации, врач назвал мракобесием.
Корчагин отмечает, что доказательств того, что вакцина стала причиной смерти или тяжелых осложнений, нет, а противники прививок руководствуются слухами и опираются на слова непрофессионалов. Врач признал, что после вакцинации возможна лихорадка, которая наблюдается на протяжении трех дней. Однако подобная реакцией не идет ни в какое сравнение с состоянием пациента, попавшего в реанимацию, отмечает медик. Корчагин подчеркнул, что в его практике были случаи, когда люди, которые не выдерживают мучений, просили отключить им систему жизнеобеспечения, пишет Царьград. Этот кошмар можно избежать, если вакцинироваться, отметил Корчанин.
Он также сказал, что видит окончание пандемии в формировании коллективного иммунитета.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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