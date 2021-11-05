Демограф Тимаков объяснил, как вакцинация от коронавируса COVID-19 влияет на смертность

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Демограф Владимир Тимаков проводит анализ взаимосвязи избыточной смертности и вакцинации. На днях он озвучил результаты своих исследований, которые опубликованы Росстатом.
По мнению Тимакова, в данный период времени можно оценивать информацию о людях, которые прошли вакцинацию в конце июля нынешнего года. В исследованиях он использует цифры только по регионам, где не меньше 30 процентов вакцинированного населения.
«В августе 2021 года общие цифры смертности по России превышали доковидный уровень (август 2019 года) на 44,3 процента, а уже в сентябре – на 45,2 процента. В регионах, которые по статистике являются более привитыми, избыточная смертность в августе составляет 34,0 процента, а в сентябре - 28,3 процента. Как видите цифры говорят сами за себя», – рассказал демограф.
Тимаков уточнил, что результаты исследования пока предварительные, но они продолжаются.
Ситуация с распространением COVID-19 в России, судя по всему, вышла из-под контроля. Это признал и президент Владимир Путин. Смертность в стране растет пугающими темпами - более тысячи умирающих ежедневно от коронавируса стало уже почти нормой.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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