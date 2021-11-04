В Роспотребнадзоре рассказали о подготовке к вакцинации от коронавируса COVID-19

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Ведущие эксперты Роспотребнадзора представили ответы на главные вопросы граждан Российской Федерации, которые только планируют осуществить процедуру прохождения прививки от вируса SARS-CoV-2. Подробный перечень необходимых действий вместе с советами медицинских специалистов по подготовке к вакцинации опубликованы на официальном сайте ведомства.
В соответствии с профессиональными рекомендациями экспертов Роспотребнадзора, прививка от инфицирования коронавирусом не требует, чтобы человек предварительно принимал антигистаминные лекарственные средства. Данная подготовка крайне нежелательна, поскольку она с высокой степенью вероятности может отрицательно сказаться на системе иммунитета вакцинируемого человека. Иногда, как всегда, всё же есть исключения. В данном случае исключением являются пациенты, у которых имеется соответствующий аллергический анамнез.
«Когда аллергики принимают соответствующие препараты по назначению врача на регулярной основе, прерывать прием из-за вакцинации не следует. Всем другим претендентам на вакцинацию подобные медикаменты не показаны», — пишут специалисты Роспотребнадзора.
В некоторых случаях вакцинированные граждане могут испытывать головные боли и повышение температуры после процедуры. В таких случаях Роспотребнадзор допускает прием обезболивающих средств, таких как ибупрофен или парацетамол.
Вакцинация позволяет сформировать иммунитет к коронавирусной инфекции. Пройти данную процедуру можно в медицинских учреждениях и мобильных пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах и других общественных местах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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