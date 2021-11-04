В Роспотребнадзоре рассказали о подготовке к вакцинации от коронавируса COVID-19

Сегодня, 17:19

0

Image 16+
В Роспотребнадзоре рассказали о подготовке к вакцинации от коронавируса COVID-19

Ведущие эксперты Роспотребнадзора представили ответы на главные вопросы граждан Российской Федерации, которые только планируют осуществить процедуру прохождения прививки от вируса SARS-CoV-2. Подробный перечень необходимых действий вместе с советами медицинских специалистов по подготовке к вакцинации опубликованы на официальном сайте ведомства. 

В соответствии с профессиональными рекомендациями экспертов Роспотребнадзора, прививка от инфицирования коронавирусом не требует, чтобы человек предварительно принимал антигистаминные лекарственные средства. Данная подготовка крайне нежелательна, поскольку она с высокой степенью вероятности может отрицательно сказаться на системе иммунитета вакцинируемого человека. Иногда, как всегда, всё же есть исключения. В данном случае исключением являются пациенты, у которых имеется соответствующий аллергический анамнез. 

«Когда аллергики принимают соответствующие препараты по назначению врача на регулярной основе, прерывать прием из-за вакцинации не следует. Всем другим претендентам на вакцинацию подобные медикаменты не показаны», — пишут специалисты Роспотребнадзора. 

В некоторых случаях вакцинированные граждане могут испытывать головные боли и повышение температуры после процедуры. В таких случаях Роспотребнадзор допускает прием обезболивающих средств, таких как ибупрофен или парацетамол. 

Вакцинация позволяет сформировать иммунитет к коронавирусной инфекции. Пройти данную процедуру можно в медицинских учреждениях и мобильных пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах и других общественных местах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Роспотребнадзоре рассказали о подготовке к вакцинации от коронавируса COVID-19

Сегодня, 17:19

Кто может заболеть повторно и сколько уколов вакцины спасут от ковида

Сегодня, 13:39

Главврач челябинской горбольницы Угнивенко высказался о QR-кодах и о вакцине «Спутник Лайт»

Сегодня, 08:34

Мясников прокомментировал массовое увольнение медиков в ЕАО из-за отказа вакцинироваться

Вчера, 17:09

Врач Малышева назвала противопоказания к вакцинации от коронавируса

Вчера, 15:34

В Роспотребнадзоре рассказали, как сочетается вакцина от коронавируса и прием лекарств

Вчера, 14:29

Россиянам объяснили, кому положен временный медотвод от вакцинации

4-11-2021, 22:34

Доктор Мясников поддержал предложение наказывать врачей-антипрививочников

4-11-2021, 19:34

Жаворонков объяснил, почему российские власти не учитывают высокий титр антител

4-11-2021, 14:24

Зачем и когда необходима ревакцинация от коронавируса

4-11-2021, 13:09

«Спутник V» от COVID-19 оказался неэффективным из-за сопротивления россиян вакцинации

4-11-2021, 08:04

В Минздраве РФ рассказали, почему человек с антителами должен вакцинироваться

4-11-2021, 00:09

Фармаколог Кондрахин назвал причины для медотвода от вакцины «Спутник V»

3-11-2021, 23:44

ABC Nyheter: «Спутник V» не действует против скептицизма россиян

3-11-2021, 20:44

Уральский пульмонолог: медики с негодованием и гневом относятся к антипривочникам, которые попадают в «красную зону»

3-11-2021, 12:44

В России дети заражаются вирусом-клоном коронавируса

3-11-2021, 12:29

Врач Прокофьев перечислил опасные для здоровья препараты от COVID-19

3-11-2021, 12:29

Врач Соловьев счел необходимой мерой введение локдауна и продление нерабочих дней в РФ

3-11-2021, 12:24

Эпидемиолог ВОЗ: ошибочно полагать, что две дозы вакцины полностью защищают от коронавируса COVID-19

3-11-2021, 10:59

Названо опасное воздействие ожирения при ковиде

1-11-2021, 23:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ABC Nyheter: «Спутник V» не действует против скептицизма россиян

ABC Nyheter: «Спутник V» не действует против скептицизма россиян

3-11-2021, 20:44

0

В России наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом, но россияне по-прежнему выступают против «Спутника V»....

Подробнее
Фармаколог Кондрахин назвал причины для медотвода от вакцины «Спутник V»

Фармаколог Кондрахин назвал причины для медотвода от вакцины «Спутник V»

3-11-2021, 23:44

0

Применять препарат для прививок от коронавируса «Спутник V» не следует, либо можно, но с соблюдением определённых...

Подробнее
В Минздраве РФ рассказали, почему человек с антителами должен вакцинироваться

В Минздраве РФ рассказали, почему человек с антителами должен вакцинироваться

4-11-2021, 00:09

0

Минздрав России и ВОЗ настаивают на том, что вакцинация от коронавируса нужна всем, независимо от уровня антител. В...

Подробнее
Две разведывательные группы ВСУ накрыты огнем при попытке захвата населенных пунктов на Донбассе

Две разведывательные группы ВСУ накрыты огнем при попытке захвата населенных пунктов на Донбассе

4-11-2021, 15:24

0

Подразделения ДНР атаковали бойцов ВСУ в Старомарьевке. Ополченцы самопровозглашенной ДНР накрыли минометным огнем две...

Подробнее
Россияне в хорошей форме на старте сезона НХЛ 2021/2022

Россияне в хорошей форме на старте сезона НХЛ 2021/2022

3-11-2021, 18:46

0

В чемпионате Национальной хоккейной лиги команды сыграли в среднем по 10 матчей. Стартовый отрезок пройден, самое время...

Подробнее
В Санкт-Петербурге на группу водителей завели уголовное дело за гонки на скорости 300 км/час

В Санкт-Петербурге на группу водителей завели уголовное дело за гонки на скорости 300 км/час

3-11-2021, 20:44

0

После того, как следователям УМВД РФ по Приморскому району Петербурга стало известно о заезде стритрейсеров по КАДу в...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В магазине в Воркуте мужчина избил молотком покупателя

В магазине в Воркуте мужчина избил молотком покупателя

4-11-2021, 09:14

0

В Воркуте на пришедшего в магазин покупателя внезапно налетел мужчина с молотком и принялся его избивать. Инцидент...

Подробнее
В Москве участковый избил женщину, отказавшуюся впустить его в квартиру

В Москве участковый избил женщину, отказавшуюся впустить его в квартиру

4-11-2021, 15:44

0

В Москве участковый напал на женщину и избил ее за то, что не захотела его впускать в квартиру. Об этом сообщает...

Подробнее
Каждому пенсионеру - по 10 тысяч рублей: в Пенсионном фонде дали разъяснение

Каждому пенсионеру - по 10 тысяч рублей: в Пенсионном фонде дали разъяснение

4-11-2021, 13:09

0

В сети начали распространять сообщения о том, что власти готовят новую поддерживающую меру для российских пенсионеров и...

Подробнее
Зачем и когда необходима ревакцинация от коронавируса

Зачем и когда необходима ревакцинация от коронавируса

4-11-2021, 13:09

0

Вакцинация дает надежду на окончательную победу над коронавирусом. С появлением более заразного штамма дельта возникла...

Подробнее