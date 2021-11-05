В РФ названы причины смерти от коронавируса COVID-19 вакцинированных пациентов

Вчера, 22:44

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В РФ названы причины смерти от коронавируса COVID-19 вакцинированных пациентов

Доктор медицинских наук Татьяна Руженцева представила интервью журналисту онлайн издания «Московский Комсомолец», в котором популярно рассказала, в каких случаях вакцинация граждан от вируса SARS-CoV-2 им совсем не поможет. В последнее время практически во всех регионах Российской Федерации участились случаи покупки сертификатов о прививках. Поэтому такие больные, которых привозят в коронавирусные стационары с тяжелым инфицированием, очень сильно рискуют своим здоровьем. 

Медицинские специалисты объясняют, что если гражданину сделали два полноценных укола вакцины против коронавируса, то в большинстве случаев, это заболевание у него протекает в легкой форме. Однако у каждого человека индивидуальный уровень иммунитета. Если у ковидного пациента иммунитет низкий — COVID-вакцина в этом случае с высокой степенью вероятности не «сработает» в полную силу, и такой человек перенесет болезнь тяжело, и даже может умереть. 

Зачастую иммунодефицит отмечают у людей в возрасте 60+. Летальные случаи тоже есть среди вакцинированных граждан. Должного иммунного ответа у таких пациентов нет из-за сопутствующих заболеваний или приема препаратов от хронических болезней. Напомним, ранее российские СМИ рассказывали, как быстрее восстановить потерю обоняния и вкуса после коронавирусного инфицирования.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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