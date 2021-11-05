В РФ названы причины смерти от коронавируса COVID-19 вакцинированных пациентов

Две разведывательные группы ВСУ накрыты огнем при попытке захвата населенных пунктов на Донбассе
Подразделения ДНР атаковали бойцов ВСУ в Старомарьевке. Ополченцы самопровозглашенной ДНР накрыли минометным огнем две...Подробнее
Доктор медицинских наук Татьяна Руженцева представила интервью журналисту онлайн издания «Московский Комсомолец», в котором популярно рассказала, в каких случаях вакцинация граждан от вируса SARS-CoV-2 им совсем не поможет. В последнее время практически во всех регионах Российской Федерации участились случаи покупки сертификатов о прививках. Поэтому такие больные, которых привозят в коронавирусные стационары с тяжелым инфицированием, очень сильно рискуют своим здоровьем.
Медицинские специалисты объясняют, что если гражданину сделали два полноценных укола вакцины против коронавируса, то в большинстве случаев, это заболевание у него протекает в легкой форме. Однако у каждого человека индивидуальный уровень иммунитета. Если у ковидного пациента иммунитет низкий — COVID-вакцина в этом случае с высокой степенью вероятности не «сработает» в полную силу, и такой человек перенесет болезнь тяжело, и даже может умереть.
Зачастую иммунодефицит отмечают у людей в возрасте 60+. Летальные случаи тоже есть среди вакцинированных граждан. Должного иммунного ответа у таких пациентов нет из-за сопутствующих заболеваний или приема препаратов от хронических болезней. Напомним, ранее российские СМИ рассказывали, как быстрее восстановить потерю обоняния и вкуса после коронавирусного инфицирования.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Подразделения ДНР атаковали бойцов ВСУ в Старомарьевке. Ополченцы самопровозглашенной ДНР накрыли минометным огнем две...Подробнее
В Воркуте на пришедшего в магазин покупателя внезапно налетел мужчина с молотком и принялся его избивать. Инцидент...Подробнее
В Москве участковый напал на женщину и избил ее за то, что не захотела его впускать в квартиру. Об этом сообщает...Подробнее
В сети начали распространять сообщения о том, что власти готовят новую поддерживающую меру для российских пенсионеров и...Подробнее
Великобритания стала первой в мире страной, где одобрили для лечения коронавирусной инфекции на дому препарат,...Подробнее
Вакцинация дает надежду на окончательную победу над коронавирусом. С появлением более заразного штамма дельта возникла...Подробнее
В доме № 6 ЖК «Алексеевская роща» в подмосковной Балашихе один из подъездов залило кипятком. Об этом сообщает издание...Подробнее
Весьма неприятный инцидент случился непосредственно на территории польско-белорусской границы, написало онлайн издание...Подробнее
Цены на продукты в российских магазинах бьют рекорды. Аналитик РАНХиГС Александр Абрамов обошел ряд магазинов и получил...Подробнее
До настоящего времени нет информации, какой именно уровень антител позволяет не вакцинироваться от коронавируса. Об...Подробнее
Комментировать