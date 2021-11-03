В Роспотребнадзоре рассказали, как сочетается вакцина от коронавируса и прием лекарств

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В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали, как принимать пожилым людям, которые прошли вакцинацию, лекарства от своих хронических заболеваний.
Граждане, которым за 60, находятся у группе особого риска по ковиду. Заболевание у них протекает тяжело, возможны осложнения, в том числе вирусная пневмония и тромбозы.
Поэтому им в обязательном порядке необходимо поставить прививку. Принципиальных особенностей вакцинации для пожилых нет. Проходить ее стоит в период ремиссии хронических заболеваний, а также при отсутствии респираторных инфекций.
В случае большого числа сопутствующих недугов рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом. Что касается лекарств, которые принимают пенсионеры, принимать их следует и после вакцинации. Но есть и свои тонкости, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
«Некоторые препараты могут снижать выработку иммунного ответа: это цитостатики и кортикостероиды, они нередко назначаются на длительное время при ревматологических заболеваниях и онкологии. Пациентам, получающим такую терапию, нужно в обязательном порядке перед вакцинацией посетить лечащего врача, который уточнит отсутствие противопоказаний и, при возможности, скорректирует дозы», - поведали в ведомстве.
В случае ухудшения самочувствия после прививки пожилым гражданам надо оставаться дома и вызвать врача.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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