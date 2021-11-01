Жаворонков объяснил, почему российские власти не учитывают высокий титр антител

До настоящего времени нет информации, какой именно уровень антител позволяет не вакцинироваться от коронавируса. Об этом в прямом эфире в официальном Инстаграм-аккаунте мэрии Казани заявил руководитель управления здравоохранения и замглавы Минздрава РТ Владимир Жаворонков. Он призвал соотечественников не руководствоваться наличием или отсутствием у себя антител и пройти вакцинацию.

«Не существует сегодня клинических данных о том, что тот или иной уровень антител является показанием к вакцинации. Не опирайтесь на антитела», - подчеркнул он.

И добавил, что большинство клиентов коронавирусных стационаров имеют тот или иной уровень антител, в то время, как привитых людей в больницах совсем немного.

«Все-таки вакцинация гораздо более эффективная история, чем опираться на то, что «у меня есть антитела и я вакцинироваться не буду». Совершенно неправильное поведение. Не подвергайте себя опасности», - резюмировал он.

По словам Жаворонкова, противопоказанием к вакцинации не являются ни период кормления грудью, ни беременность. Также сделать прививку могут онкобольные (исключая период прохождения химиотерапии), больные астмой и гепатитом. Специалист порекомендовал тем, кто планирует пополнение в семье, думать об этом спустя три месяца после второй дозы вакцины. Если произошел контакт человека с коронавирусным больным, делать прививку нужно через 2 недели после выздоровления. Перед прививкой в любом случае нужно проконсультироваться с врачом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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