В Минздраве РФ рассказали, почему человек с антителами должен вакцинироваться

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Минздрав России и ВОЗ настаивают на том, что вакцинация от коронавируса нужна всем, независимо от уровня антител. В период пандемии ревакцинацию следует проходить каждые полгода. После победы над коронавирусом эти сроки могут пересмотреть.
Специалисты Роспотребнадзора и Минздрава отмечают, что по одним антителам невозможно определить степень защищенности от инфекции. Тем более что медики не знают, какой уровень антител можно считать защитным при коронавирусе. Если человек переболел уханьским вариантом вируса, то не исключено, что он может заразиться британским или другим штаммом. Вакцина же сконструирована так, чтобы научить иммунитет воздействовать на общие для всех вирусов места.
Что касается вопроса о том, какой вакциной может вакцинироваться, то разобраться в этом поможет врач.
Помимо прочего, сотрудники Роспотребнадзора и Минздрава рекомендуют пациентам с медотводом соблюдать профилактические меры. Речь идет о ношении масок и обработке рук. Не стоит также посещать места массового скопления людей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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