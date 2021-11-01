ABC Nyheter: «Спутник V» не действует против скептицизма россиян

В России наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом, но россияне по-прежнему выступают против «Спутника V». Россия оказалась в списке стран наиболее пострадавших от пандемии. Ежедневно в стране регистрируют более тысячи смертей из-за коронавируса. Об этом говорится в статье норвежского издания ABC Nyheter. В публикации отмечается, что после госпитализации антипрививочники резко меняют мнение. У России есть несколько вакцин, но от коронавируса привито менее трети населения.

Владимир Путин в 2020 году заявил, что «Спутник V» станет первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса.

Ожидалось, что «Спутник V» сработает как реклама российской науки и остановит пандемию в стране. Но завоевать доверие народа вакцине не удалось. Многие россияне не доверяют правительству, а значит, вакцине.

«Власти врут нам обо всем на свете. Почему мы должны доверять им в том, что касается вакцины?» — сказал один россиянин.

«Это экспериментальная вакцина, и научных данных недостаточно. Я не подопытный кролик», — заявила 54-летняя россиянка.

Некоторые граждане с большим скепсисом относятся к тому, что правительство пытается подать вакцину «Спутник V» как лучшую. Надо сказать, что «Спутник V» не одобрили ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств. Этот факт также вызывает подозрение у россиян.

Некоторых граждан просто обязали привиться. В общественных местах теперь нельзя появиться без сертификата о вакцинации. По этой причине люди покупают фальшивые сертификаты о прививке. Таким образом, в России распространена продажа поддельных документов. Владелец фирмы Александр заявил, что предпочитает заплатить 5 500 рублей за поддельный сертификат, чем привиться. Как выяснилось, число граждан, которые категорически отказываются от вакцинации, составляет от 50 до 55 %. Между тем система здравоохранения переживает тяжелые времена, пишет inosmi.ru .

Те, кто выживают, просят всех своих родных и близких привиться, заявил врач Евгений Рябов из Института Склифосовского.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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