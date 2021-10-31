Названо опасное воздействие ожирения при ковиде

Самые последние показания, полученные при исследовании коронавирусной инфекции, свидетельствуют о том, что вирус SARS-CoV-2, с высокой степенью вероятности, способен эффективно развиваться после «прорывных» инфекций у привитых пациентов. При этом ученые выяснили, что ожирение у больных представляет собой известный фактор риска для других, более серьезных заболеваний при коронавирусе, пишет издание «Московский Комсомолец».

Избыточный вес больного всегда является безусловным фактором риска, утяжеляющим протекание коронавирусной болезни. Научные сотрудники определили: одна из вероятных причин данного явления — вирус активно заражает жировые клетки человека. Чтобы это понять, были проведены лабораторные эксперименты. Одновременно, вскрывая больных, скончавшихся от коронавируса, исследователи увидели: инфекция поражает 2 разновидности клеток. Они находились внутри жировой ткани: зрелые жировые клетки, называемые адипоцитами, и иммунные клетки, называемые макрофагами.

«Инфекция жировых клеток привела к выраженному воспалительному ответу, соответствующему типу иммунного ответа, который наблюдается в тяжелых случаях COVID-19», — рассказала доктор Кэтрин Блиш из Медицинской школы Стэнфордского университета, чья команда сообщила о результатах исследования bioRxiv в понедельник перед экспертной оценкой.

«Такая информация свидетельствует о том, что инфекция жировой ткани и реакция воспаления, связанная с ней, могут являться одной из причин, по которой граждане с избыточным весом плохо себя чувствуют при инфицировании коронавирусом», — сказала она.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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