Эксперт Соловьева перечислила ряд оснований для медотвода от вакцинации против коронавируса

Сегодня, 16:04

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Эксперт Соловьева перечислила ряд оснований для медотвода от вакцинации против коронавируса

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса Соловьева объяснила, у кого может быть медотвод от вакцинации.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» она сообщила, что не вакцинироваться от коронавируса можно по временным и постоянным противопоказаниям.

Временное противопоказание – это острая инфекционная болезнь, обострение хронического заболевания, либо острые формы тяжелых заболеваний. Эти люди могут вакцинироваться после того, как их состояние стабилизируется. Чаще всего временный медотвод дают на месяц, по истечении которого, изучив состояние пациента, врач может выдать разрешение на вакцинацию.

К постоянным противопоказаниям относится тяжелая аллергия на компоненты вакцины. То есть аллергическая реакция в острой форме должна быть на компоненты вакцины, чтобы получить постоянный медотвод.

«Если это реакция именно на прививку, а не, условно, на апельсины, то это постоянное противопоказание», – подчеркнула Лариса Соловьева.

Тем не менее даже в таких ситуациях разрешение на вакцинацию при определенных условиях может быть пересмотрено.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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