Теледоктор Елена Малышева рассказала о том, кому лучше не торопиться с ревакцинацией

Сегодня, 20:14

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Теледоктор Елена Малышева рассказала о том, кому лучше не торопиться с ревакцинацией

Известная телеведущая и врач Елена Малышева разъяснила что делать людям, которые вакцинировались, но все равно заболели, на своей странице в Instagram.

По ее мнению, в случае если человек после первой прививки заболел коронавирусом, то как минимум шесть месяцев нет необходимости прививаться вторым компонентом.

«Если вы ввели первую дозу вакцины и в течение двух-трех недель заболели, то в этом случае коронавирус будет играть роль второй дозы. То есть вторую прививку вам делать нет необходимости», - написала Малышева.

По словам телеведущей, через полгода после болезни необходимо сдать анализ на наличие антител и в зависимости от результата решить, нужна ли будет ревакцинация. В случае высокого числа антител ревакцинация не понадобится.

Врач напомнила, что иммунитет начинает формироваться только через четыре недели после введения первой дозы вакцины. После второй дозы организму нужно еще приблизительно две-три недели, чтобы защита полностью сформировалась. А без вакцинации человек не имеет защиты и может заболеть.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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