В Минздраве ищут другие способы борьбы с коронавирусом

В Минздраве России задумались над созданием новых видов вакцин, которые нужны для борьбы с новыми штаммами коронавируса. Там полагают, что, возможно, необходимы другие способы остановить распространение новых вариантов патогена.

Ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Гамалеи Владимир Гущин заявил, что вакцина «Спутник V» хорошо подходит для борьбы с новыми мутациями вируса, в том числе дельта-штаммом и его подвидом AY.4.2. Люди, прививающиеся «Спутником», в 6 раз снижают вероятность заболеть, в 10 раз снижают риск быть госпитализированными и в 20 раз - вероятность умереть, пишет Царьград .

Чиновники призывают граждан вакцинироваться от коронавируса, но часть экспертов высказывает опасения, что вакцины могут быть не очень эффективны против новых штаммов вируса.

Немало споров ведется вокруг принудительной вакцинации и введения системы QR-кодов. В этой связи возникает вопрос: в случае появления других одобренных Минздравом методов борьбы с коронавирусом отпадет ли необходимость в QR-кодах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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