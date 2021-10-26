«Ковид мутирует, а мы помогаем»: Вирусолог заявила о существовании «национальных» штаммов коронавируса

Ситуация с коронавирусом продолжит ухудшаться если россияне будут и далее игнорировать противоэпидемиологические меры. Об этом заявила доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России Елена Малинникова, передает ОСН .

Она отметила, что введение выходных дней в стране нацелено на то, чтобы снизить нагрузку на медицинские учреждения, разорвав цепочки передачи коронавируса.

«Если бы мы правильно соблюдали те условия, которые прописаны, никуда бы не выезжали, ни с кем бы не контактировали, сидели дома, то мы бы увидели результат только через определенное время, где-то через две недели. Эффективность выходных во многом зависит от того, как бы будем себя вести», - заявила Малинникова.

Она отметила, что региональные власти вводят различные ограничения в объявленные выходные дни. Например в Москве и Санкт-Петербурге решили ограничить передвижение людей и посещения отдельных мест.

Но важно также учитывать и национальные традиции отдельных регионов. Например, в Хакасии и Дагестане устраивают пышные свадьбы, много людей приходит и на похороны. А это формирует прекрасную среду для распрсотранения коронавируса. Поэтому важно добиться того, чтобы все регионы соблюдали противоэпидемиологические меры и активно вакцинировались.

Малинников сообщила, что люди сами помогают в распространении коронавируса. Желание отдохнуть за рубежом в предстоящие выходные – это еще один путь к усилению эпидемии, поскольку люди увозят с собой одни штаммы, а возвращаются с другими, тем самым усиливая мутации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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