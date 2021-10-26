«Ковид мутирует, а мы помогаем»: Вирусолог заявила о существовании «национальных» штаммов коронавируса

Сегодня, 12:54

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«Ковид мутирует, а мы помогаем»: Вирусолог заявила о существовании «национальных» штаммов коронавируса
Вирусолог Малинникова

Ситуация с коронавирусом продолжит ухудшаться если россияне будут и далее игнорировать противоэпидемиологические меры. Об этом заявила доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России Елена Малинникова, передает ОСН.

Она отметила, что введение выходных дней в стране нацелено на то, чтобы снизить нагрузку на медицинские учреждения, разорвав цепочки передачи коронавируса.

«Если бы мы правильно соблюдали те условия, которые прописаны, никуда бы не выезжали, ни с кем бы не контактировали, сидели дома, то мы бы увидели результат только через определенное время, где-то через две недели. Эффективность выходных во многом зависит от того, как бы будем себя вести», - заявила Малинникова.

Она отметила, что региональные власти вводят различные ограничения в объявленные выходные дни. Например в Москве и Санкт-Петербурге решили ограничить передвижение людей и посещения отдельных мест.

Но важно также учитывать и национальные традиции отдельных регионов. Например, в Хакасии и Дагестане устраивают пышные свадьбы, много людей приходит и на похороны. А это формирует прекрасную среду для распрсотранения коронавируса. Поэтому важно добиться того, чтобы все регионы соблюдали противоэпидемиологические меры и активно вакцинировались.

Малинников сообщила, что люди сами помогают в распространении коронавируса. Желание отдохнуть за рубежом в предстоящие выходные – это еще один путь к усилению эпидемии, поскольку люди увозят с собой одни штаммы, а возвращаются с другими, тем самым усиливая мутации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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