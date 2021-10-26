Челябинец: «Нет достоверной информации об эффективности и рисках вакцинации от коронавируса»

Сегодня, 10:24

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Челябинец: «Нет достоверной информации об эффективности и рисках вакцинации от коронавируса»

Житель Челябинска Яков Гуревич проанализировал официальные данные по заболеваемости коронавирусом и летальности в разных странах мира. О его подсчетах рассказало издание «ЛентаЧел».

Количество зараженных в таблице указывалось по состоянию на 24 октября. Данные за последнюю неделю - с 17 по 23 октября. Уровень охвата населения вакцинацией в разных странах показан в полном объеме – по состоянию на 7 октября, чтобы можно было учитывать и возможное формирование иммунитета к последней неделе.

Обращает на себя внимание тот факт, что более высокий уровень вакцинации не приводит к уменьшению общего уровня заражения, а также инфицирования за последнюю неделю. Такая же картина за любой другой период времени - как по российским регионам, так и по другим странам.

Челябинец обратил внимание на то, что доныне пока не наблюдается никаких исследований о влиянии вакцинации на заболеваемость и смертность, хотя все возможные риски расписаны вплоть до мелочей в инструкции к любому препарату, который можно купить в аптеках.

«Нет ни одного исследования эффективности масочного и перчаточного режимов, методов ограничений, локдаунов и QR-кодов, что, однако, не мешает властям их вводить. Если бы такие исследования были, наверняка они бы были давно распиарены», - пишет издание LentaChel.

Что касается летальных случаев, то каждая смерть вакцинированного человека преподносится как случайность, а полная статистика вообще отсутствует.

Определенные выкладки и данные по умершим и осложнениям появляются в других странах, но полная статистика и полный анализ на Западе также недоступны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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