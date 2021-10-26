Профессор Шафалинов заявил, что невакцинированные люди легче болеют коронавирусом COVID-19

Сегодня, 09:54

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Профессор Шафалинов заявил, что невакцинированные люди легче болеют коронавирусом COVID-19

О том, почему невакцинированные пациенты легче болеют COVID-19, чем те, кто привился, рассказал профессор, доктор медицинских наук, хирург высшей квалификационной категории Владислав Шафалинов.

Это, уверен Шафалинов, связано с особенностями иммунитета, который возникает после вакцинации. Препараты, используемые для вакцинации, отметил эксперт, способствуют выработке антител только на один белок коронавируса, так называемый S-белок, передает ИА Красная Весна

Поэтому, подчеркнул Шафалинов, после применения такого препарата для вакцинации, появляется иммунная защита, которая не обеспечивает комплексную защиту, поскольку организм противодействует только одному белку.

Еще одним негативным моментом, по его словам, является то, что после введения препарата, которым вакцинируют граждан, естественный иммунитет заменяется искусственным.

«При этом, естественный иммунитет человеческого организма намного лучше и умнее созданного искусственно», - подчеркнул доктор наук.

Эксперт назвал «ошибочным и преступным» такой подход в борьбе с COVID-19. Он подчеркнул, что крайне важно изучить коронавирус, а также тщательно проанализировать последствия от вакцин.

Шафалинов напомнил, что вакцинами не смогли побороть лихорадку денге, гепатит С и туберкулез, поскольку вакцинация приводила к более тяжелому течению болезни и летальным исходам. COVID-19, отметил Шафалинов, ссылаясь на изобретателя мРНК вакцин Роберта Мэлоуна, может относиться к этой же категории болезней и вакцинация от него лишь усугубляет влияние на организм при заражении.

Напомним, Минздрав РФ заявляет, что только вакцинация помогает защититься от коронавируса и снизить вероятность развития тяжелого COVID-19.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Комментировать

  • Что за бред сивой кобылы я сейчас прочла?Садать вас надо,писак,за подобный бред!
  • двигай попой к урне. Нормально описано) В статьях про ковид указывалось, что в заражении участвуют не только ACE рецепторы, и что клаточная память участвует. И ещё в вируче много других белков, которые болевшие уже прочувствовали в отличие от вакцинированных. Не соглашусь только, что иммунитет замещается - может быть дополняется.
  • Абсолютно правильно сказал Шафалинов! Всё искуственное никогда не было и не будет лучше естественного.
  • С каких пор хирурги стали экспертами в вирусологии и иммунологии?
  • что же вы принимаете тогда вообще таблетки если у Вас то-то заболит, голова там или задница, м??? они далеко не натуральные.. но при этом ложками поедаете лекарства если прижмет. взрослейте уже, критик.. тьфу
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