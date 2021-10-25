Акушер-гинеколог рассказала, можно ли стать бесплодным после коронавируса и почему беременным стоит прививаться

Российский акушер-гинеколог Лиана Аминова дала разъяснения касательно процедуры вакцинации от ковида для беременных женщин. Врач указала, что защита себя и будущего ребенка от коронавирусной инфекции должна стать приоритетной задачей для каждой беременной женщины, и многочисленные исследования подтверждают безопасность вакцинации для женщин в период беременности. Об этом пишет «e1.ru».

Кандидат медицинских наук, заведующая отделением гинекологии Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова Лиана Аминова развенчала миф о нежелательности вакцинации от ковида при беременности. Врач пояснила, что данные о якобы нежелательных последствиях иммунизации не имеют научного обоснования и распространяются антипрививочниками.

«Если будущая мама заразится ковидом, то лечение болезни будет значительно осложнено: ведь в период беременности множество препаратов под запретом. Я не говорю уже о тех рисках, которые несет в себе инфекция — как для самой матери, так и ее нерожденного малыша», — отметила Лиана Аминова.

Эксперт добавила, что после коронавирусной инфекции, перенесенной во время беременности, есть очень высокая вероятность, что малыш может родиться с небольшими патологиями. При этом врач опровергла информацию и о том, что заболевание коронавирусом негативно влияет на фертильность мужчины и женщины и может вызвать бесплодие.

«Проведенные исследования не подтвердили взаимосвязь ковида и возникновения бесплодия. Однако в случае приема гормональных препаратов при терапии коронавируса бесплодие действительно может возникнуть», - пояснила Аминова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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