Акушер-гинеколог рассказала, можно ли стать бесплодным после коронавируса и почему беременным стоит прививаться

Washington Post призвала США начать переговоры с Россией и Китаем по гиперзвуковому оружию
В последние годы Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки допустил существенное отставание по...Подробнее
Российский акушер-гинеколог Лиана Аминова дала разъяснения касательно процедуры вакцинации от ковида для беременных женщин. Врач указала, что защита себя и будущего ребенка от коронавирусной инфекции должна стать приоритетной задачей для каждой беременной женщины, и многочисленные исследования подтверждают безопасность вакцинации для женщин в период беременности. Об этом пишет «e1.ru».
Кандидат медицинских наук, заведующая отделением гинекологии Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова Лиана Аминова развенчала миф о нежелательности вакцинации от ковида при беременности. Врач пояснила, что данные о якобы нежелательных последствиях иммунизации не имеют научного обоснования и распространяются антипрививочниками.
«Если будущая мама заразится ковидом, то лечение болезни будет значительно осложнено: ведь в период беременности множество препаратов под запретом. Я не говорю уже о тех рисках, которые несет в себе инфекция — как для самой матери, так и ее нерожденного малыша», — отметила Лиана Аминова.
Эксперт добавила, что после коронавирусной инфекции, перенесенной во время беременности, есть очень высокая вероятность, что малыш может родиться с небольшими патологиями. При этом врач опровергла информацию и о том, что заболевание коронавирусом негативно влияет на фертильность мужчины и женщины и может вызвать бесплодие.
«Проведенные исследования не подтвердили взаимосвязь ковида и возникновения бесплодия. Однако в случае приема гормональных препаратов при терапии коронавируса бесплодие действительно может возникнуть», - пояснила Аминова.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В последние годы Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки допустил существенное отставание по...Подробнее
Российская Федерация в настоящий момент пока не подошла к пику 4-й волны заболеваний вирусом SARS-CoV-2. Такую...Подробнее
Вакцинация – это наиболее эффективный способ защититься от COVID-19. В тоже время, вакцинироваться от коронавирусной...Подробнее
Российские военные на севере Сирии остановили наступление турецких войск и вынудили их отступить. Такую информацию в...Подробнее
На странице уральского врача Александра Соловьева пользовательница под ником Miranda Valentino оставила комментарий, из...Подробнее
Чрезвычайно мощный иммунитет, присущий организму некоторых людей, способен создать такие условия, что вирус SARS-CoV-2...Подробнее
Статистику по заболевшим коронавирусом после вакцинации в нашей стране в большинстве своем «дают» люди, которые на...Подробнее
Официальная статистика по заболеваемости и смертности от коронавируса в России не стала надежнее и достовернее. Такое...Подробнее
Пенсионный фонд России сообщил о том, каким будет средний размер накопительной пенсии в 2022 году. Так, в ПФР сообщили,...Подробнее
По словам профессора Владимира Чуланова "дельта"-штамм способен увеличивать вероятность смертности на 132%. Именно...Подробнее
Комментировать