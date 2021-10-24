Главный нарколог Москвы Брюн назвал вакцинацию против коронавируса жизненно необходимой

Сегодня, 16:19

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Главный нарколог Москвы Брюн назвал вакцинацию против коронавируса жизненно необходимой
Евгений Брюн, главный нарколог департамента здравоохранения Москвы

Евгений Брюн, главный нарколог департамента здравоохранения Москвы утверждает, что всеобщая вакцинация крайне необходима нашему обществу.

«Человечеству приходилось неоднократно переживать эпидемии: чума, холера, оспа, полиомиелит. В современном обществе для борьбы с этими заболеваниями существуют вакцины», — подчеркнул он.

По словам Брюна, все, кто безответственно относится к своему здоровью, вредят не только себе, но и обществу в целом.

«Мой сын по своим убеждениям относил себя к ковид-диссидентам. Когда он поехал с семьей в отпуск я, пожелал ему, чтобы Господь надоумил его и послал болезнь. Он и вправду заболел. Слава богу все обошлось и он уже в добром здравии и собирается вакцинироваться», — поделился нарколог.

Вакцинация сегодня является самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции.

Глава Минздрава Михаила Мурашко проинформировал о том, что доля вакцинированных граждан среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, остальные пациенты в стационарах — те, кто не сделал прививку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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