Главный нарколог Москвы Брюн назвал вакцинацию против коронавируса жизненно необходимой

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Евгений Брюн, главный нарколог департамента здравоохранения Москвы утверждает, что всеобщая вакцинация крайне необходима нашему обществу.
«Человечеству приходилось неоднократно переживать эпидемии: чума, холера, оспа, полиомиелит. В современном обществе для борьбы с этими заболеваниями существуют вакцины», — подчеркнул он.
По словам Брюна, все, кто безответственно относится к своему здоровью, вредят не только себе, но и обществу в целом.
«Мой сын по своим убеждениям относил себя к ковид-диссидентам. Когда он поехал с семьей в отпуск я, пожелал ему, чтобы Господь надоумил его и послал болезнь. Он и вправду заболел. Слава богу все обошлось и он уже в добром здравии и собирается вакцинироваться», — поделился нарколог.
Вакцинация сегодня является самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции.
Глава Минздрава Михаила Мурашко проинформировал о том, что доля вакцинированных граждан среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, остальные пациенты в стационарах — те, кто не сделал прививку.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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