Роспотребнадзор разъяснил порядок получения QR-кода для переболевших коронавирусом

Врач Евдокимова рассказала гражданам в РФ, как ухудшить протекание коронавируса COVID-19
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QR-код не выдается тем, кто получил положительный тест ПЦР, сообщили в Роспотребнадзоре.
Представители ведомства объяснили, почему при положительном ПЦР-тесте нельзя получить QR-код.
Положительный ПЦР-тест, подчеркнула руководитель Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова, сам по себе не является основанием для выдачи QR-код.
«Сдать тест и получить результаты — это не то же самое, что поставить диагноз. Диагноз ставит врач, поэтому, чтобы появилась отметка на госуслугах, необходимо обратиться к врачу, который должен подтвердить диагноз», - объяснила она.
Так, клиники предоставляют Роспотребнадзору информацию о положительном результате, но в медкарты такие данные не вносятся. Информация попадает в медкарты лишь при личном обращении пациента, хотя соблюдать самоизоляцию пациенту придется до получения подтверждения, что он поборол коронавирусную инфекцию.
Поэтому стоит учитывать, что получить QR-код только при наличии положительного ПЦР-теста невозможно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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