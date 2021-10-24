Роспотребнадзор разъяснил порядок получения QR-кода для переболевших коронавирусом

QR-код не выдается тем, кто получил положительный тест ПЦР, сообщили в Роспотребнадзоре.

Представители ведомства объяснили, почему при положительном ПЦР-тесте нельзя получить QR-код.

Положительный ПЦР-тест, подчеркнула руководитель Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова, сам по себе не является основанием для выдачи QR-код.

«Сдать тест и получить результаты — это не то же самое, что поставить диагноз. Диагноз ставит врач, поэтому, чтобы появилась отметка на госуслугах, необходимо обратиться к врачу, который должен подтвердить диагноз», - объяснила она.

Так, клиники предоставляют Роспотребнадзору информацию о положительном результате, но в медкарты такие данные не вносятся. Информация попадает в медкарты лишь при личном обращении пациента, хотя соблюдать самоизоляцию пациенту придется до получения подтверждения, что он поборол коронавирусную инфекцию.

Поэтому стоит учитывать, что получить QR-код только при наличии положительного ПЦР-теста невозможно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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