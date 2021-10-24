Роспотребнадзор дал рекомендации по вакцинации граждан старше 60 лет

Роспотребнадзор России опубликовал рекомендации по вакцинации граждан старше 60 лет. Медики рекомендуют пожилым людям не отказываться от прививок, так как граждане этой категории чаще всего оказываются в реанимации. Кроме того, самый большой процент летальных исходов приходится на людей преклонного возраста.

В выпущенной Роспотребнадзором памятке отмечено, людей с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые болезни и диабет, вакцинировать следует в первую очередь. Однако заболевания не должны быть в стадии обострения, а перед вакцинацией стоит посетить врача.

В рекомендации также отмечают, что вакцина сочетается с другими препаратами, но может снижаться выработка иммунного ответа. Поэтому дозировку лекарств нужно согласовать с врачом. В памятке также сказано, что даже если человеку 80 и более лет, то ему рекомендуют сделать прививку. Помимо этого, в документе подчеркивается, что граждане старше 60 лет легче переносят прививку. Все симптомы у них исчезают в течение 1-3 дней.

Также речь идет о ревакцинации, которую следует пройти через полгода после первой вакцинации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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