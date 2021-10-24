Роспотребнадзор дал рекомендации по вакцинации граждан старше 60 лет

Врач Евдокимова рассказала гражданам в РФ, как ухудшить протекание коронавируса COVID-19
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Роспотребнадзор России опубликовал рекомендации по вакцинации граждан старше 60 лет. Медики рекомендуют пожилым людям не отказываться от прививок, так как граждане этой категории чаще всего оказываются в реанимации. Кроме того, самый большой процент летальных исходов приходится на людей преклонного возраста.
В выпущенной Роспотребнадзором памятке отмечено, людей с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые болезни и диабет, вакцинировать следует в первую очередь. Однако заболевания не должны быть в стадии обострения, а перед вакцинацией стоит посетить врача.
В рекомендации также отмечают, что вакцина сочетается с другими препаратами, но может снижаться выработка иммунного ответа. Поэтому дозировку лекарств нужно согласовать с врачом. В памятке также сказано, что даже если человеку 80 и более лет, то ему рекомендуют сделать прививку. Помимо этого, в документе подчеркивается, что граждане старше 60 лет легче переносят прививку. Все симптомы у них исчезают в течение 1-3 дней.
Также речь идет о ревакцинации, которую следует пройти через полгода после первой вакцинации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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