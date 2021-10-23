Профессор Чуланов: Вероятность летального исхода при дельта-штамме коронавируса возрастает на 132%

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По словам профессора Владимира Чуланова "дельта"-штамм способен увеличивать вероятность смертности на 132%. Именно распространение этого варианта коронавируса на территории России объясняет рост заболеваемости и летальных исходов в последние недели.
«Для людей, которые заразились "дельтой", риск госпитализации повышается на 108%, риск протекания болезни в тяжелой форме в реанимации и интенсивной терапии — на 234%, а риск летального исхода — на 132% в сравнении с первым вариантом SARS-CoV-2», — утверждает Чуланов, ссылаясь на исследование канадских ученых.
Он также сообщил, что контагиозность "дельты" значительно выше, чем у других мутаций коронавируса.
«Сегодня существует единственный способ остановить вирус — коллективный иммунитет. Пока не будет достигнут охват вакцинацией 80%, мы не можем надеяться на улучшение эпидемического процесса», — подчеркнул Чуланов.
Следующей причиной сегодняшней ситуации с ковидом в России профессор называет нарушение мер эпидемической защиты.
Он провел параллель между вакцинацией и ремнем безопасности в автомобиле: «Пристегнув ремень, не забывайте соблюдать правила дорожного движения».
По мнению Чуланова, четвертая волна коронавируса в России еще не достигла своего пика.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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