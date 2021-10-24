Мясников назвал группы риска, которым нужны три дозы вакцины

А QR-код дадут? Кому положен медотвод от прививки против коронавируса и как его получить
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Прививка от коронавируса не способна защитить от заражения на всю жизнь, а некоторым людям необходимы три дозы вакцины. Об этом рассказал врач Александр Мясников, который неоднократно выступал в качестве сторонника массовой вакцинации. По его мнению, прививка от коронавируса остается единственным шансом снизить вероятность тяжелого течения заболевания.
Вакцинация просто необходима пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями, подчеркнул Мясников. По его словам, людям преклонного возраста с подорванным здоровьем для формирования иммунитета могут понадобиться три прививки.
Врач сообщил, что поликлиники располагают информацией о тех пациентах, которые нуждается в дополнительной вакцинации. Доктор предложил рассылать таким пациентам письма с информацией от их врачей о том, что им вакцина жизненно необходима.
Врач считает, что надо проводить беседу со всеми пациентами из группы риска, которые не вакцинировались, а также следует вести статистику привившихся людей преклонного возраста с хроническими заболеваниями. Мясников пояснил, что хроническая болезнь у пожилых людей становится тяжелее, поэтому они могут умереть от заражения коронавирусом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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