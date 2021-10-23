Вирусолог МГУ Скулачев назвал людей, кто перенесет дельта-штамм бессимптомно

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Чрезвычайно мощный иммунитет, присущий организму некоторых людей, способен создать такие условия, что вирус SARS-CoV-2 этот конкретный гражданин сможет перенести в бессимптомной форме, а в некоторых случаях даже не заметить.
Исследователь-вирусолог Максим Скулачев накануне дал интервью журналисту онлайн-издания «Московский Комсомолец», в ходе которого рассказал, что пациенты, которые ранее уже переболели коронавирусом без каких-либо ярких и тяжелых симптомов, инфицировавшись популярным сейчас «дельта»-штаммом, представляют собой ориентировочно одну четвертую часть от общего количества людей, которые вообще заразились этим недугом. Известный российский ученый объяснил репортеру издания, какие внешние факторы способствуют в обычной жизни людей тому, что поражающая инфекция вируса COVID-19 в их организме будет перенесена бессимптомно, без тяжелых последствий и незаметно для всех окружающих и их самих.
Существуют такие граждане, у которых с рождения заложен сильный иммунитет. Другой вариант: ранее человек уже переболел коронавирусом. У этих двух категорий пациентов «дельта»-штамм COVID-19 с высокой степенью вероятности может пройти в бессимптомной форме. Вирусолог добавил, что тяжесть ковида может определяться и тем, какое количество вирусных частиц проникло в организм человека. Если их концентрация невысока, иммунная система справится с вирусом, не вызвав серьезного недомогания, — внешние признаки инфекции будут достаточно легкими, либо человек их не заметит, то есть заболевание окажется бессимптомным.
«Это характерно как для «Дельты», так и для любого другого штамма», — констатировал эксперт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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