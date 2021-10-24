Профессор Василий Власов заявил о провальной борьбе с COVID-19 в России

Российский профессор, доктор медицинских наук Василий Власов считает, что нерабочие дни, которые будут в России с 30 октября по 7 ноября, должного эффекта не возымеют, так как в стране на текущий момент масса невыявленных заболевших. Многие граждане даже не догадываются, что они заражены, и распространяют вирус, продолжая вести привычный образ жизни. Тестирование на крайне низком уровне, и его темпы надо увеличивать.

При этом нет контроля за вакцинированными людьми. Как известно, они тоже могут быть зараженными и спокойно распространять вирус в массы, будучи уверенными в том, что им ничего не грозит. Массовые мероприятия в стране, безусловно, также сыграли свою роль - их надо было приостанавливать раньше.

«Допуск привитых с QR-кодами на мероприятия — это способ наказания невакцинированных для того, чтобы они пошли вакцинироваться. Но это не защита тех, кто приходит на мероприятия. Люди без прививки там заражаются точно так же», - поведал он в беседе с Нижний Новгород Онлайн .

При этом Власов не верит в то, что цепочку заражений удастся разорвать разобщением людей благодаря внедрению в стране нерабочих дней. Подобное уже практиковалось, но, как показывает практика, доныне борьба с COVID-19 в России далека от эффективной. Профессор полагает, что и в этот раз эффект от выходных не будет достаточно ощутимым.

В сравнении с развитыми странами в РФ не просто низкие темпы вакцинации, а крайне низкие, и плоды этой недоработки «мы сейчас и пожинаем».

Есть вопросы у Власова и к информационной кампании.

«Также была развернута пропаганда, нацеленная на дискредитацию западной вакцины. Она сработала не только против западных препаратов, но и против любых других. В том числе и против российской», - считает он.

Однако вакцинироваться нужно, потому что пользы значительно больше, чем вреда. И именно это и следует властям донести до людей, убежден профессор.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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