Эксперт заявил о нестыковках в статистике по заболеваемости коронавирусом в России

А QR-код дадут? Кому положен медотвод от прививки против коронавируса и как его получить
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Официальная статистика по заболеваемости и смертности от коронавируса в России не стала надежнее и достовернее. Такое мнение высказал директор по исследованиям Data Insight Борис Овчинников. Он считает, что в России есть нестыковки в статистике по заболеваемости коронавирусом. По словам эксперта, Россия уже вышла на пик заболеваемости ковидом. Овчинников полагает, что введение нерабочих дней будет способствовать снижению заболеваемости.
Согласно официальной информации, 23 октября было выявлено более 37 000 зараженных коронавирусов, свыше 1000 человек скончались от этого заболевания. Как видим, по количеству случаев заражения и летальности страна бьет рекорды. Словом, эпидемиологическая обстановка в России достаточно непростая, из-за чего в некоторых регионах вводится обязательная вакцинация и ужесточаются ограничения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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