Лечащий врач сказал заразившейся коронавирусом россиянке, что она заболела от прививки

А QR-код дадут? Кому положен медотвод от прививки против коронавируса и как его получить
Вакцины от коронавируса имеют свои противопоказания. У нас в стране их зарегистрировано пять. Поэтому каждому человеку,...Подробнее
На странице уральского врача Александра Соловьева пользовательница под ником Miranda Valentino оставила комментарий, из которого следует, что женщина заболела коронавирусом после прививки от ковида.
По словам пользовательницы, у нее появились симптомы коронавируса через несколько дней после вакцинации, пишет lentachel.ru.
Женщина сдала тест и он дал положительный результат. Лечащий врач ей сказал, что она заболела от прививки. Miranda Valentino считает, что она заразилась в поликлинике, где много людей было без масок. Женщину уже не столько беспокоит, каким образом она подхватила инфекцию, сколько интересует, каковы ее шансы на выздоровление.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Вакцины от коронавируса имеют свои противопоказания. У нас в стране их зарегистрировано пять. Поэтому каждому человеку,...Подробнее
Специалист по медицине профилактики Мария Евдокимова на страницах собственного аккаунта Инстаграм опубликовала...Подробнее
В «красных зонах» инфекционных больниц оказывается все больше вакцинированных пациентов, делятся своими наблюдениями...Подробнее
Китайские разработчики тестируют новое противоспутниковое оружие, которое, как предполагается, не будет загрязнять...Подробнее
Американская вакцина от коронавируса Moderna не может впредь применяться для вакцинации лиц до 30 лет, поскольку может...Подробнее
Вакцинация остается самым действенным инструментом для того, чтобы защитить себя от коронавируса в тяжелой форме и...Подробнее
Китайский медиа-ресурс Baijiahao сообщил о том, что Россия пошла на беспрецедентный и безжалостный шаг в отношении...Подробнее
Представители партии КПРФ сообщили о возможном возвращении прежнего пенсионного возраста для населения РФ. Указывается,...Подробнее
Заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Видновской РКБ Александр Плиев рассказал, почему даже привитые люди...Подробнее
Издание Соединенных Штатов Америки — журнал The National Interest поместило на своих страницах большой аналитический...Подробнее
Комментировать