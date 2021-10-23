Лечащий врач сказал заразившейся коронавирусом россиянке, что она заболела от прививки

На странице уральского врача Александра Соловьева пользовательница под ником Miranda Valentino оставила комментарий, из которого следует, что женщина заболела коронавирусом после прививки от ковида.

По словам пользовательницы, у нее появились симптомы коронавируса через несколько дней после вакцинации, пишет lentachel.ru.

Женщина сдала тест и он дал положительный результат. Лечащий врач ей сказал, что она заболела от прививки. Miranda Valentino считает, что она заразилась в поликлинике, где много людей было без масок. Женщину уже не столько беспокоит, каким образом она подхватила инфекцию, сколько интересует, каковы ее шансы на выздоровление.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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