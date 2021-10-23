Врач-терапевт Чернышова перечислила заболевания, при которых нужно воздержаться от COVID-вакцинации

Сегодня, 08:49

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Врач-терапевт Чернышова перечислила заболевания, при которых нужно воздержаться от COVID-вакцинации

Вакцинация – это наиболее эффективный способ защититься от COVID-19.

В тоже время, вакцинироваться от коронавирусной инфекции можно не всем, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова, передает Общественная служба новостей.  

О том, кто не может прививаться от COVID-19, по ее словам, расскажет подробно врач. Но есть общие нормы, которые полезно знать всем.

Важно понимать, что при наличии хронических заболеваний вакцинация проводится с учетом того, как чувствует себя пациент. То есть, при активной стадии хронической болезни вакцинацию придется отложить. Но если хроническая болезнь не в стадии обострения, то прививаться от коронавируса можно и нужно, так как люди с коронавирусом пребывают в особой опасности.

Прививаться необходимо и при болезнях сердца, при онкологии и аутоиммунных заболеваниях. Но ка подготовить организм к вакцинации, в какой период сделать прививку, подскажет врач, у которого наблюдается пациент.

«Онкологическим больным, получающим химиотерапию, лицам с тяжелыми аутоиммунными заболеваниями, пациентам с почечной и печеночной недостаточностью, после пересадки органов нужно выяснить у своего лечащего врача, можно ли прививаться и будет ли действовать вакцина», — подчеркнула Чернышова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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