Гражданам РФ рассказали, кому можно официально оформить медотвод от вакцинации против коронавируса

Вакцинация остается самым действенным инструментом для того, чтобы защитить себя от коронавируса в тяжелой форме и летального исхода. Однако не все люди имеют возможность поставить прививки - если имеются противопоказания, положен медотвод. Он может быть временным, выданным на 30 дней, и постоянным.

Медотвод выдается врачом или врачебной комиссией несовершеннолетним, кормящим матерям, а также гражданам, у которых имеются тяжелые формы аллергии (отек Квинке, анафилактический шок) и при индивидуальной непереносимости вакцины или ее отдельных компонентов. Временный медотвод полагается россиянам, у которых обострилось хроническое заболевание или наблюдается заболевание в острой форме - например, грипп ОРВИ.

При общем плохом самочувствии человека, в случае повышенной температуры, кашля, мышечных болей вакцинацию проводить нельзя. Терапевт должен выдать временный медотвод. После нормализации самочувствия можно вернуться к вопросу вакцинации, пишет 74.ru.

Кроме того, всем гражданам рекомендуется тщательно изучить перечень противопоказаний вакцины, которую они выбрали для того, чтобы привиться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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