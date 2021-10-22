The Guardian: отказавшиеся привиться против COVID-19 люди заболевают повторно чаще

Ученые подсчитали, с какой частотой могут возникать повторные заражения коронавирусом среди непривитых, сообщает британская газета The Guardian .

Так, в среднем речь идет о 16 месяцах, так как полученный после перенесенной КВИ иммунитет со временем ослабевает.

Датские медики выяснили, что до 65 лет люди защищены от повторного заражения коронавирусом в течение шести месяцев на 80%, тогда как граждане постарше - лишь на 47.

Газета также пишет о том, что учеными Медицинской школы Йельского университета был проведен анализ базы данных разных видов коронавируса COVID-19. Основываясь на полученных результатах, они построили модель, позволяющую оценить вероятность повторного заражения. Она продемонстрировала, что без вакцинации и несоблюдении противоэпидемических мер люди, в среднем, заболевали бы коронавирусом через каждый квартал - то есть, через три месяца.

Причина кроется в появлении новых вариантов и штаммов коронавируса. К примеру, среди 20 тысяч британцев, у которых был положительный ковид-тест в промежутке с июля 2020 года по сентябрь 2021 года, медики выявили 296 случаев повторного заражения ковидом. В данном контексте привлекает внимание тот факт, что средний интервал между первичным и повторным заражением составил только шесть месяцев.

Напомним, ни одна вакцина в мире не защищает от инфицирования на все 100 процентов. Но практически все препараты позволяют перенести ковид в легкой форме и не попасть в реанимацию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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