Врач Евдокимова рассказала гражданам в РФ, как ухудшить протекание коронавируса COVID-19

А QR-код дадут? Кому положен медотвод от прививки против коронавируса и как его получить
Вакцины от коронавируса имеют свои противопоказания. У нас в стране их зарегистрировано пять. Поэтому каждому человеку,...Подробнее
Специалист по медицине профилактики Мария Евдокимова на страницах собственного аккаунта Инстаграм опубликовала расширенные рекомендации пациентам, которые инфицировались на вирус SARS-CoV-2. Советы врача направлены на то, чтобы заболевшие люди смогли облегчить собственную участь и легче перенести заболевание, пишет издание Ежедневные Новости Владивостока.
Мария Евдокимова предостерегает пациентов ковидных стационаров и больных, которые лечатся на дому: ни в коем случае не использовать для лечения коронавируса дексаметазон, а также все существующие аналоги данного лекарственного средства. Обычно дексаметазон назначают тогда, когда у человека на протяжении нескольких суток держится очень высокая температура.
В случае с коронавирусным инфицированием длительная высокая температура у пациента является нормой. Дело в том, что названный препарат сильно угнетает иммунную систему человека. Если его принять — значительно повысится риск развития бактериальной пневмонии. Дексаметазон можно использовать лишь тогда, когда наблюдается падение сатурации. Аналогично стоит вопрос и с применением антибиотиков. Категорически нельзя начинать их приём без показаний, только для профилактики. Подобными действиями можно сильно навредить своему организму: когда антибактериальные препараты все же понадобятся, они уже не смогут помочь.
Евдокимова рекомендует ни в коем случае не паниковать, если лихорадка не проходит в течение десяти дней, так как это является нормальным течением болезни. Обязательно нужно пить как можно больше, следить за ситуацией, по необходимости принимать жаропонижающие и антикоагулянты, а самое главное — не паниковать.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Вакцины от коронавируса имеют свои противопоказания. У нас в стране их зарегистрировано пять. Поэтому каждому человеку,...Подробнее
Уже несколько лет миротворцы ООН (МИНУСКА) находятся в ЦАР. За время своего пребывания «голубые каски» заработали...Подробнее
Привитые люди, если заражаются коронавирусом, то это в большинстве случаев происходит первые две недели после...Подробнее
Обязательная вакцинация от коронавируса не будет эффективной, уверена председатель Совета Федерации Валентина...Подробнее
Речь премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Европарламенте, который обрушился на главу Еврокомиссии Урсулу фон...Подробнее
Зам. главы по научной деятельности ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что широкомасштабная...Подробнее
Журналисты норвежского издания Nettavisen в преддверии прибытия министра иностранных дел России Сергея Лаврова в город...Подробнее
Китайские разработчики тестируют новое противоспутниковое оружие, которое, как предполагается, не будет загрязнять...Подробнее
Американская вакцина от коронавируса Moderna не может впредь применяться для вакцинации лиц до 30 лет, поскольку может...Подробнее
Суточное число зараженных COVID-19 может достигнуть уровня в 40 тыс. человек. Об этом предупредила врач-инфекционист...Подробнее
Комментировать