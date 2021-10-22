Врач Евдокимова рассказала гражданам в РФ, как ухудшить протекание коронавируса COVID-19

Специалист по медицине профилактики Мария Евдокимова на страницах собственного аккаунта Инстаграм опубликовала расширенные рекомендации пациентам, которые инфицировались на вирус SARS-CoV-2. Советы врача направлены на то, чтобы заболевшие люди смогли облегчить собственную участь и легче перенести заболевание, пишет издание Ежедневные Новости Владивостока.

Мария Евдокимова предостерегает пациентов ковидных стационаров и больных, которые лечатся на дому: ни в коем случае не использовать для лечения коронавируса дексаметазон, а также все существующие аналоги данного лекарственного средства. Обычно дексаметазон назначают тогда, когда у человека на протяжении нескольких суток держится очень высокая температура.

В случае с коронавирусным инфицированием длительная высокая температура у пациента является нормой. Дело в том, что названный препарат сильно угнетает иммунную систему человека. Если его принять — значительно повысится риск развития бактериальной пневмонии. Дексаметазон можно использовать лишь тогда, когда наблюдается падение сатурации. Аналогично стоит вопрос и с применением антибиотиков. Категорически нельзя начинать их приём без показаний, только для профилактики. Подобными действиями можно сильно навредить своему организму: когда антибактериальные препараты все же понадобятся, они уже не смогут помочь.

Евдокимова рекомендует ни в коем случае не паниковать, если лихорадка не проходит в течение десяти дней, так как это является нормальным течением болезни. Обязательно нужно пить как можно больше, следить за ситуацией, по необходимости принимать жаропонижающие и антикоагулянты, а самое главное — не паниковать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700