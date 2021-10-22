Reuters: после вакцинации от коронавируса COVID-19 умирают только пожилые и больные

Ученые из Италии выяснили, что после полной вакцинации риск умереть в случае заражения коронавирусом остается у пожилых пациентов с несколькими хроническими заболеваниями. Об этом пишет агентство Reuters.

В отчете, предоставленном Национальным институтом здравоохранения Италии говорится, что исследователями был изучен 671 летальный исход среди непривитых и 171 летальный исход у вакцинированных с первого февраля по пятое октября сего года. Анализ показал, что средний возраст умерших привитых составил 85 лет. У этих людей, как правило, было не менее 4-5 сопутствующих заболеваний.

Средний возраст умерших непривитых составил 78 лет, и у них было 3-4 болезни. В основном, это сердечно-сосудистые заболевания, рак, деменция. Отмечается, что эти патологии повышали риски умереть как у непривитых, так и у привитых.

Ученые на основе анализа пришли к выводам, что у стариков с немалым набором хронических заболеваний риски умереть от коронавируса сохраняются даже после вакцинации. Между тем вакцины повышают шансы у пожилых людей остаться в живых по сравнению с их непривитыми сверстниками.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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