Врач Плиев рассказал, почему привитые пациенты попадают в реанимацию

Вчера, 23:04

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Врач Плиев рассказал, почему привитые пациенты попадают в реанимацию

Заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Видновской РКБ Александр Плиев рассказал, почему даже привитые люди могут оказаться  в реанимации с коронавирусом. Врач пояснил, что многие покупают в интернете сертификаты о вакцинации, другие же после прививки не проверяют уровень антител. Пациенту, который находится на ИВЛ, остается только посочувствовать, отметил врач.

Он напомнил, что вакцинация не может гарантировать полную защиту от заражения. Прививка может защитить от тяжелого течения болезни и смерти. Как правило, вакцинированные люди переносят болезнь в легкой форме. Плиев также сообщил, что  в больнице, где он работает, занято 473 из 479 коек. Среди пациентов привиты 1,5 %. В этой связи доктор призвал россиян побыстрее вакцинироваться. Сам он привился в конце октября и по истечении срока он сделает ревакцинацию. 

Врач также затронул вопрос отличия четвертой волны коронавируса от предыдущих волн. По его словам, вирус стал более агрессивным, болезнь стала молниеносной и все больше заражаются молодые люди.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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