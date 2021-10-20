Врач Ищенко заявил, что заболеваемость коронавирусом COVID-19 в РФ может достичь 40 тыс. в сутки

Сегодня, 12:14

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Врач Ищенко заявил, что заболеваемость коронавирусом COVID-19 в РФ может достичь 40 тыс. в сутки

Суточное число зараженных COVID-19 может достигнуть уровня в 40 тыс. человек. Об этом предупредила  врач-инфекционист Светлана Ищенко, передает ТАСС.

Такой прогноз станет реальностью, уверена эксперт, если не будет предпринято никаких мер по сдерживанию инфекции. Поэтому объявленные выходные – это целесообразное решение, которое позволит сдержать распространение коронавирусной инфекции.

Ищенко добавила, что, учитывая цикличность распространения вирусов, можно предположить, что нынешний цикл пойдет на спад к зиме. Зимние морозы также будут убивать вирус, поэтому с   началом зимы можно ждать снижение заболеваемости.

Осенью же, отмечает эксперт, заболеваемость растет из-за того, что холодает и люди начинают больше проводить времени в помещениях.

Отметим, в России число выявленных случаев COVID-19 выросло уже до 8 131 164 человек, из которых скончались 227 389.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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