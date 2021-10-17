Президент «Лиги защиты пациентов»: смертность в России растет из-за массовой вакцинации

В Москве фиксируется рост смертности от коронавируса, несмотря на принудительную вакцинацию для представителей многих профессий. Подобная картина наблюдается и во многих других российских регионах. Известно, что обязательная вакцинация для работников, которые много общаются с людьми в силу их профессиональной деятельности, действует в Татарстане, Ямало-Ненецком автономном округе и Приморском крае.

Президент «Лиги пациентов» Александр Саверский прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он высказал мнение, что это происходит из-за того, что в России еще не изобрели препарат, который действительно бы доказал свою эффективность.

«Полтора года назад были зарегистрированы первые вакцины в ускоренном порядке без проведения клинических исследований» - напомнил Саверский.

Он назвал кампанию по вакцинации экспериментом, участие в котором должно производиться в соответствии с законом о клинических исследованиях. В законе написано, что должна быть страховка, договор. Президент «Лиги пациентов» отметил, что подробные результаты клинических испытаний не были представлены общественности, пишет ОСН .

Эксперт также заявил, что вакцинация не только не защищает от коронавируса, но и способствует росту смертности. На построенных графиках, учитывающих данные о летальных исходах от коронавируса, прослеживается рост смертности с июня, и сейчас этот процесс продолжается, заметил Саверский.

«Мы даже сделали специальную карту, потому что невозможно слушать эту ложь», - подчеркнул президент «Лиги пациентов».

По его мнению, эффективность вакцин является недоказанной, и из-за отсутствия нужного количества клинических исследований доверять этим препаратам нельзя.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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