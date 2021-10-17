Президент «Лиги защиты пациентов»: смертность в России растет из-за массовой вакцинации

Сегодня, 09:49

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Президент «Лиги защиты пациентов»: смертность в России растет из-за массовой вакцинации
Президент «Лиги пациентов» Александр Саверский

В Москве фиксируется рост смертности от коронавируса, несмотря на принудительную вакцинацию для представителей многих профессий. Подобная картина наблюдается и во многих других российских регионах. Известно, что обязательная вакцинация для работников, которые много общаются с людьми в силу их профессиональной деятельности, действует в Татарстане, Ямало-Ненецком автономном округе и Приморском крае.

Президент «Лиги пациентов» Александр Саверский прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он высказал мнение, что это происходит из-за того, что в России еще не изобрели препарат, который действительно бы доказал свою эффективность.

«Полтора года назад были зарегистрированы первые вакцины в ускоренном порядке без проведения клинических исследований» - напомнил Саверский.

Он назвал кампанию по вакцинации экспериментом, участие в котором должно производиться в соответствии с законом о клинических исследованиях. В законе написано, что должна быть страховка, договор. Президент «Лиги пациентов» отметил, что подробные результаты клинических испытаний не были представлены общественности, пишет ОСН.

Эксперт также заявил, что вакцинация не только не защищает от коронавируса, но и способствует росту смертности. На построенных графиках, учитывающих данные о летальных исходах от коронавируса, прослеживается рост смертности с июня, и сейчас этот процесс продолжается, заметил Саверский.

«Мы даже сделали специальную карту, потому что невозможно слушать эту ложь», - подчеркнул президент «Лиги пациентов».

По его мнению, эффективность вакцин является недоказанной, и из-за отсутствия нужного количества клинических исследований доверять этим препаратам нельзя.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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