Гинцбург: детская вакцина от коронавируса COVID-19 может получить название «Спутник М»

Сегодня, 20:09

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Гинцбург: детская вакцина от коронавируса COVID-19 может получить название «Спутник М»

Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи приоткрыл завесу в разработке вакцины против COVID-19 для детей. По словам Гинцбурга, вакцина может получить название «Спутник М».

«Конечно, основное название будет „Спутник“, а по аналогии с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют. Возможно, и мы добавим букву „М“», — сказал он.

В июле в Москве начались официальные клинические испытания вакцины для подростков 12-17 лет. Детей прививают препаратом «Спутник V», но в меньшей дозировке. Центр имени Гамалеи подал в Минздрав пакет документов на регистрацию этого варианта вакцины.

По словам помощника Министра здравоохранения Алексея Кузнецова, после того как препарат одобрят, подростков будут вакцинировать только добровольно, при условии согласия их родителей или законных представителей.

Вакцинация на сегодня остается самым надежным способом защиты от коронавируса. 

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что согласно статистике процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, большинство тяжелобольных пациентов в стационарах — это не вакцинированные люди. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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