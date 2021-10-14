Врач Тимаков сравнил коронавирус COVID-19 с детской болезнью, которая передается так же просто

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Главный врач медицинского центра Лидер-медицина, врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в России все больше случаев заражения COVID-19 среди детей, в том числе у грудничков. По контагиозности коронавирус уже сопоставим с ветряной оспой.
«Ситуация это очень серьезная, особенно для детишек. Дети стали заражаться друг от друга. Раньше этого не было», — подчеркнул Тимаков.
По мнению врача, введение постоянного тестирования в школах может изолировать источник инфекции, пресечь пути передачи коронавируса и таким образом спасти детей, у которых восприимчивый организм.
«Если сравнивать с первой и второй волнами, то в процентном соотношении из заболевших сейчас коронавирусной инфекцией, тяжелых случаев и летальных исходов не стало больше. Однако количество заразившихся детей увеличилось в разы. Детские медицинские учреждения переполнены маленькими пациентами», — сообщил Тимаков.
Он также отметил, что у большинства заразившихся детей заболевание стало протекать в сложной форме и они нуждаются в госпитализации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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