Врач Тимаков сравнил коронавирус COVID-19 с детской болезнью, которая передается так же просто

Главный врач медицинского центра Лидер-медицина, врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в России все больше случаев заражения COVID-19 среди детей, в том числе у грудничков. По контагиозности коронавирус уже сопоставим с ветряной оспой.

«Ситуация это очень серьезная, особенно для детишек. Дети стали заражаться друг от друга. Раньше этого не было», — подчеркнул Тимаков.

По мнению врача, введение постоянного тестирования в школах может изолировать источник инфекции, пресечь пути передачи коронавируса и таким образом спасти детей, у которых восприимчивый организм.

«Если сравнивать с первой и второй волнами, то в процентном соотношении из заболевших сейчас коронавирусной инфекцией, тяжелых случаев и летальных исходов не стало больше. Однако количество заразившихся детей увеличилось в разы. Детские медицинские учреждения переполнены маленькими пациентами», — сообщил Тимаков.

Он также отметил, что у большинства заразившихся детей заболевание стало протекать в сложной форме и они нуждаются в госпитализации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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