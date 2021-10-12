СМИ рассекретили доклад о коронавирусе с закрытого форума реаниматологов

Сегодня, 16:09

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СМИ рассекретили доклад о коронавирусе с закрытого форума реаниматологов

Газета «Московский комсомолец» сделала достоянием общественности доклад о борьбе с коронавирусом, который был представлен вниманию участников прошедшего в Москве закрытого съезда анестезиологов и реаниматологов. Докладчиком выступил доктор медицинских наук, профессор МГУ им. Ломоносова Сергей Царенко.

Он обратил внимание присутствующих на то, что суточный прирост заболевших продолжает увеличиваться, и уже пробил отметку в 28 тысяч человек. Москва вступает в четвертую ковид-волну, другие регионы РФ тоже близки к этому.

За почти полтора года в стране медиками был выработан определенный подход к лечению ковид-больных, но после прихода штамма дельта назрела необходимость его пересмотреть.

Профессор Царенко перечислил основные признаки отличия нового штамма от предыдущих. Это, по его словам, быстрое поражение легких. В случае отсутствия лечения больные  от КТ-1 до КТ-4 проходят в течение считанных дней.

«Если в первую волну многие из нас четко знали, что, если человека перестало лихорадить, значит, он выздоравливает, то сейчас это не так. Очень часто на фоне как бы умеренной температуры (к примеру, 37 с небольшим) и вроде бы с положительной динамикой С-реактивного белка у больного продолжает прогрессировать поражение легких», - отметил он.

Спокойным можно быть только в случае если С-реактивный белок находится в пределах нормы не менее нескольких дней. Любое ухудшение С-реактивного белка - это крайне тревожный симптом.

Неблагоприятные прогностические симптомы также изменились, подчеркивает Царенко.

Любое хроническое или тяжелое заболевание - это факторы серьезного ухудшения состояния больного.

«Одышка, учащение дыхания — это уже поздний симптом, говорящий о поражении около 30% легких, а также о том, что  время для своевременной госпитализации было упущено... Болеют и умирают по-прежнему в основном пожилые, но в эту волну у нас появились и пациенты от 18 до 30 лет», - рассказал профессор.

Единственный способ остановить коронавирус, по мнению докладчика, - вакцинация.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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