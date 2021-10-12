Кардиолог Ардашев призвал россиян срочно обратиться к врачу при частых обмороках

Как свидетельствуют статистические показатели, сердечные заболевания остаются основной причиной летальных исходов на всей планете за 20 последних лет. К тому же медицинские специалисты заметили тенденцию, что сердечно-сосудистые недуги претерпевают существенное омоложение.

В былые времена инфаркт у 30-35-летнего пациента был чрезвычайно редким. В настоящее время у людей такого возраста он происходит весьма часто. Такую информацию рассказал заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова врач-аритмолог Андрей Ардашев. Как подчеркнул опытный медик, для истинного здоровья человеческого сердца следует посещать кардиолога с профилактическим осмотром один раз в год, делать электрокардиограмму (ЭКГ), эхо-ЭКГ и при необходимости суточное холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ).

Но существуют определенные симптомы, с которыми к кардиологу следует обращаться мгновенно: острая боль непосредственно в области сердца. Человеку кажется, что на грудь положили камень. Сложно вдохнуть воздух, как будто бы сердце «взяли в ладонь и сжимают»; сильно болит голова: боль в области затылка либо кажется, что «на голове надета корона и давит»; снижение толерантности к физической нагрузке: вы стали замечать, что плохо переносите обычные физические и эмоциональные нагрузки; повышение артериального давления; головокружение, предобморок и обморок в состоянии покоя или при незначительной физической активности. Все эти состояния могут свидетельствовать о проблемах с вашим организмом. Понять подобные перебои в работе организма можно только тогда, когда найдены причины, связанные с работой сердца.

«Каждый из перечисленных симптомов отражает нарушение регионального кровотока, то есть кровоснабжения конкретной области или органа (прежде всего, головы, сердца), что может означать угрозу инсульта или инфаркта, а это уже острые состояния (обострение заболеваний), из которых выйти «сухим» будет суждено далеко не каждому», — предупреждает Ардашев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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